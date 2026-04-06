377 قدماً من الرعب الصامت.. غواصة عملاقة تهز موازين القوة البحرية

دشنت البحرية الأمريكية رسميا الغواصة النووية الهجومية USS Massachusetts (SSN-798) من فئة Virginia، خلال مراسم أقيمت في ميناء بوسطن يوم 28 مارس 2026، لتصبح واحدة من أكثر الغواصات تطورا في العالم.

تعد USS Massachusetts الغواصة الخامسة والعشرين ضمن برنامج فئة Virginia، الذي يُعتبر العمود الفقري للأسطول المستقبلي للبحرية الأمريكية، وهي مصممة خصيصا للقيام بمهام الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ ضربات دقيقة.

وقد تم بناء الغواصة عبر شراكة بين شركتي General Dynamics Electric Boat و Newport News Shipbuilding التابعة لشركة HII، بعد سنوات من البناء والاختبارات والتجارب البحرية قبل دخول الخدمة الفعلية.

وفي مراسم التكليف، أكد القائد جوشوا هايتاور، الضابط التنفيذي للغواصة، أن USS Massachusetts أصبحت جاهزة للاختبار والمعركة تحت سطح البحر، مشددا على دورها في الحفاظ على الهيمنة البحرية الأمريكية.

خصائص ومهام الغواصة

تتميز الغواصة بطول يبلغ نحو 377 قدما (115 مترا)، وإزاحة تصل إلى نحو 7,800–8,000 طن، وتعمل بواسطة مفاعل نووي يسمح لها بالبقاء فترات طويلة تحت الماء دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

وتصل سرعتها تحت الماء إلى نحو 25 عقدة، مع قدرة على الغوص إلى أعماق تتجاوز 800 قدم.

وتحمل الغواصة صواريخ Tomahawk الهجومية على اليابسة وتوربيدات، ما يمكّنها من استهداف الأهداف البرية أو السفن المعادية من مواقع مخفية تحت الماء.

كما تمتلك قدرات متقدمة على التخفي، وأنظمة سونار حديثة، وقدرات مراقبة متعددة المهام، مما يتيح لها تنفيذ عمليات متنوعة حول العالم.

تطوير وصيانة محسّنة

تعد Massachusetts الغواصة السابعة من تكوين Block IV ضمن برنامج فئة Virginia، وهو تصميم يركز على تقليل متطلبات الصيانة وزيادة القدرة على تنفيذ المزيد من الانتشارات مقارنة بالإصدارات السابقة.

وصف القائد مايك سيدسما، القائد الحالي للغواصة، تجربة إدخال السفينة إلى ميناء بوسطن بأنها لحظة تاريخية للطاقم، مشيرا إلى متعة متابعة بناء الغواصة والتدريب عليها قبل إدخالها للميناء لأول مرة.

تاريخ بناء الغواصة

بدأ بناء الغواصة في ديسمبر 2020، وأكملت تجاربها البحرية في المحيط الأطلسي قبل تسليمها للبحرية الأمريكية في نوفمبر 2025، وشملت هذه التجارب اختبارات أنظمة الدفع والملاحة والمعدات القتالية والمناورة تحت الماء.

طاقم الغواصة وتنوعه

سيعمل على الغواصة نحو 147 بحارا، بينهم 39 امرأة، وهو انعكاس لتوجه البحرية الأمريكية نحو دمج الجنسين على متن الغواصات بعد رفع القيود السابقة.

وأبرزت شيريل ساندبرغ، راعية الغواصة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Meta، الرمزية في تشكيل طاقم متنوع، معتبرة أن هؤلاء البحارة يلهمون كل فتاة صغيرة لتؤمن بإمكانياتها.

إرث تاريخي مرتبط بالاسم

تحمل الغواصة اسم ولاية Massachusetts، مستمرة في إرث بحري طويل يعود لقرنين، حيث حملت عدة سفن أمريكية هذا الاسم، من بينها سفينة حربية خدمت في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية.

واعتبرت حاكمة الولاية ماورا هيلي أن التكليف يعكس الروابط التاريخية العميقة للولاية مع القوة البحرية الأمريكية، مشيدة بقوة والتزام البحارة على متن الغواصة.

مع دخولها الخدمة، تنضم USS Massachusetts إلى أسطول الغواصات الهجومية المتقدمة للبحرية الأمريكية، المنصات الصامتة المصممة للعمل في أكثر المياه حساسية استراتيجيًا حول العالم.