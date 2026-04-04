زيلينسكي وأردوغان يناقشان العلاقات الأمنية وتطورات الشرق الأوسط في إسطنبول









أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "ناقشنا العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلا عن الوضع في أوروبا والشرق الأوسط".

وأضاف زيلينسكي أن الجانبان "اتفقا على خطوات جديدة في التعاون الأمني" وأن أوكرانيا مستعدة لمساعدة تركيا "بالمهارة والتكنولوجيا والخبرة".

وقام الرئيس الأوكراني بجولة في عدد من دول الشرق الأوسط قبل أسبوع، حيث عرض على دول الخليج تكنولوجيا للتصدي لهجمات المسيرات الإيرانية.

وكانت تركيا استضافت عدة جولات من المحادثات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا بهدف إنهاء الحرب، التي بدأت بحرب روسية شاملة لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأجرت موسكو وكييف مؤخرا محادثات بوساطة أمريكية في الإمارات وفي سويسرا دون إحراز تقدم. وتسببت حرب إيران التي نشبت في 28 فبراير، في تأجيل جولة جديدة من المحادثات بهذه الصيغة.

وذكر زيلينسكي إنه وأردوغان ناقشا أيضا "فرص التطوير المشترك لحقول الغاز".

وأعرب الرئيس الأوكراني أيضا عن امتنانه للشعب التركي "على دعمه المستمر لاستقلالنا وسلامة أراضينا".