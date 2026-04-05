الطيار يختبئ في "حوض استحمام".. الطائرة التي لا تعرف الانكسار

تشتهر طائرة Fairchild Republic A-10 Warthog الأمريكية بتصميمها الغريب، حيث يختبئ الطيار داخل ما يُعرف بـ"حوض استحمام" مصنوع من التيتانيوم يزن 1200 رطل (حوالي 544 كجم)، مصمم لتحمل ضربات مباشرة من ذخائر خارقة للدروع والمتفجرات حتى عيار 23 ملم.، هذا التصميم الفريد يعكس فلسفة الطائرة كطائرة هجوم أرضي قادرة على البقاء في ساحات القتال الأكثر عنفا.

الدرع الذي يحمي حياة الطيار

درع التيتانيوم يحيط بقمرة القيادة ويغطي أجزاء حيوية من نظام التحكم بالطائرة، ويتيح للـA-10 البقاء في مهام قريبة من خطوط النار.

ويؤكد سلاح الجو الأمريكي أن الطائرة يمكنها العمل حتى عند تعرضها لأضرار مباشرة، مع أنظمة يدوية احتياطية للهيدروليكيات المكررة عند فشل الأنظمة الرئيسية.

يصف خبراء الطيران هذا الدرع بأنه "حوض النجاة"، إذ يضع حياة الطيار في قلب تصميم الطائرة، بينما يضمن استمرار عمل الأنظمة الأساسية حتى تحت نيران كثيفة.

كلفة الطاقة في تصنيع التيتانيوم

لكن القوة تأتي بثمن، فإنتاج التيتانيوم الأولي مكلف من حيث الطاقة، حيث تتطلب عملية Kroll وغيرها من خطوات الإنتاج كثيفة الاستهلاك نحو 257.78 ميغا جول لإنتاج 1 كجم من التيتانيوم، وباحتساب 544 كجم من درع قمرة القيادة، تصل الطاقة المدمجة في هذا الحوض إلى نحو 140 جيجا جول، قبل حتى حساب التجميع وبقية الطائرة.

عملية Kroll هي الطريقة الصناعية الأساسية لإنتاج معدن التيتانيوم النقي، وقد طوّرها العالم اللوكسمبورغي William J. Kroll في أربعينات القرن العشرين.

سعر الـ A-10 Warthog: أرخص من المقاتلات الحديثة

تعد الطائرة الهجومية A-10 Warthog منخفضة التكلفة نسبيا مقارنة ببقية الطائرات العسكرية الأمريكية، فقد بلغ سعر الوحدة عند إنتاجها لأول مرة في سبعينات القرن الماضي نحو 9.8 ملايين دولار.

وباحتساب التضخم، يصل السعر اليوم إلى حوالي 18.8 مليون دولار، ما يجعلها أرخص بكثير من المقاتلات الحديثة التي تتجاوز تكلفة العديد منها 80 إلى 100 مليون دولار لكل طائرة.

ويُقدر أن تكلفة البرنامج الكامل، بما في ذلك البحث والتطوير، بلغت حوالي 13 مليون دولار لكل طائرة بالدولار لعام 1994، مع الإشارة إلى أن تحسينات التصنيع ساهمت على مر السنوات في خفض التكاليف الإجمالية.

مميزات الـ A-10 Warthog: قوة مصممة لدعم القوات الأرضية

تم تصميم A-10 Warthog لغرض محدد وهو تقديم الدعم القتالي المباشر للقوات البرية، تحمل الطائرة مدفع GAU-8 Avenger القوي القادر على تدمير الدبابات بدقة عالية، بينما يتيح هيكلها المتين تحمل أضرار كبيرة والاستمرار في الطيران، وهو ما أنقذ العديد من المهام خلال العمليات الحقيقية، كما تستطيع الطائرة حمل مجموعة واسعة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والقنابل، وتتميز بقدرتها على البقاء في منطقة القتال لفترات طويلة، ما يضمن تقديم دعم مستمر للقوات البرية عند الحاجة.

التاريخ القتالي للـ A-10 Warthog: طائرة أثبتت جدارتها

اكتسبت A-10 Warthog شهرة واسعة خلال الحروب، حيث أثبتت فعاليتها في تنفيذ مهام قتالية حقيقية، قامت الطائرة بتنفيذ آلاف المهام، ولعبت دورا رئيسيا في استهداف دبابات ومركبات العدو، مع الحفاظ على معدل نجاح مرتفع.

ومع مرور الوقت، أصبحت واحدة من أكثر الطائرات موثوقية في أسطول القوات الجوية الأمريكية، ولا تزال حتى اليوم تحافظ على أهميتها بفضل قدراتها الفريدة في تقديم الدعم الجوي القريب، رغم التقدم التكنولوجي الكبير في عالم الطيران العسكري.