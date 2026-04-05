ارتفاع أسعار النفط يجبر السنغال على تقليص سفر المسؤولين

حظرت السنغال جميع الرحلات الخارجية للوزراء باستثناء الضرورية منها، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق التي فرضتها أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب.

وتستورد السنغال، مثل العديد من الدول الأفريقية معظم المنتجات البترولية التي تستهلكها وهذا يترك اقتصادها عرضة لاضطرابات الإمدادات مثل التوترات الحالية في مضيق هرمز والتي أدت إلى ارتفاع سعر الخام بشكل صاروخي.

وقال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن مكتبه يتخذ خطوات للحد من الإنفاق العام، مشيرا إلى أن توقعات الميزانية الأولية كانت تستند إلى سعر بترول يبلغ 62 دولارا للبرميل وهو الآن ضعف ذلك تقريبا.

ونقلت صحيفة لو سولاي المملوكة للحكومة عن سونكو قوله لقد اتخذت عددا من الإجراءات الصارمة لتقييد كل ما يتعلق بالإنفاق الحكومي بما في ذلك إلغاء جميع المهمات غير الضرورية في الخارج.

وأضاف أنه ألغى عدة رحلات بما في ذلك رحلات إلى النيجر وإسبانيا وفرنسا.