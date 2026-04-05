ماليزيا: الحكومة في حالة تأهب قصوى بسبب أزمة الطاقة العالمية





قال نائب رئيس وزراء ماليزيا أحمد زاهد حميدي إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة الضغوط الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية في أعقاب الصراع في غرب آسيا.

وأضاف أن هذا الالتزام يشمل عقد اجتماعات أسبوعية مع قادة الصناعة من خلال مجلس العمل الاقتصادي الوطني لتقديم الإحاطات، وتبادل الآراء مع أعضاء المجلس، ومناقشة الحلول المحتملة، بحسب صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأشار زاهد إلى أن "آراءهم تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ التدابير من قبل الحكومة. وبالمثل، يتم عقد إحاطات يومية مباشرة، ونأمل أن يتمكن الجميع من الوصول إلى المعلومات".

وتحدث زاهد، الذي يشغل أيضا منصب وزير التنمية الريفية والإقليمية، للصحفيين بعد حضوره احتفال عيد الفطر الذي أقامه عضو البرلمان في باجان داتو، حيث قال إن جميع الأطراف يجب ألا تظل في مناطق راحتها ويجب أن تكون مستعدة لمواجهة الأزمة المستمرة.