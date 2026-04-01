مصرع 29 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية روسية بالقرم.. وموسكو تكشف الملابسات

ذكرت وكالات أنباء ‌روسية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن طائرة نقل عسكرية روسية (أنتونوف-26) اصطدمت بمنحدر صخري في شبه جزيرة ⁠القرم، ما أودى بحياة 29 شخصا كانوا على متنها.

وقالت وكالة ‌تاس، نقلا عن الوزارة، أن 23 راكبا ‌وستة من أفراد الطاقم لقوا ‌حتفهم. وضمت روسيا ‌شبه جزيرة ‌القرم، المطلة على البحر الأسود، من أوكرانيا ‌عام 2014.

ولم تذكر التقارير ⁠الإعلامية عدد الركاب، كما لم تذكر أي ناجين.

وقالت ⁠تاس "تحطمت ⁠طائرة أنتونوف-26، التي انقطع الاتصال بها في وقت ⁠سابق، بمنحدر صخري".

وقالت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، استنادا إلى تقييم أولي، إن أعطالا فنية ‌يعتقد أنها سبب التحطم.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.