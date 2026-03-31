ولاية فلوريدا تطلق اسم ترامب على مطار بالم بيتش

وقع حاكم ولاية فلوريدا ​الجمهوري رون ديسانتيس أمس الاثنين على قانون يقضي بإطلاق ‌اسم الرئيس ​دونالد ترامب على مطار بالم بيتش الدولي، في أحدث إضافة إلى سلسلة من المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والأموال التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي.

ويأتي قرار تغيير اسم المطار ليحمل اسم ترامب في أعقاب موافقة ولاية ⁠فلوريدا العام الماضي على خطة للتبرع بأحد العقارات الكائنة بوسط مدينة ميامي لتكون موقعا لمكتبة ترامب الرئاسية.

انتقل ترامب، وهو من مواليد نيويورك، إلى فلوريدا في عام ‌2019. وكان يعيش، قبل انتقاله، في شقة بالطابق العلوي في برج ترامب، لكنه اتخذ منذ ذلك الحين من منتجعه مار ‌الاجو في وست بالم بيتش مقرا رئيسيا لإقامته.

وقبل ‌أن يتسنى تغيير الاسم، يجب تقديم طلب رسمي ‌إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي ‌يتعين عليها بعد ذلك تطبيق هذا التغيير في مختلف قواعد بيانات خرائط الطيران ​والملاحة، كما يجب ‌تغيير لافتات المطار.

وقدم ​النائب برايان ماست في الأسبوع ⁠الماضي مشروع قانون لتغيير رمز المطار المكون من ثلاثة أحرف من بي.بي.آي إلى دي.جيه.تي في إشارة إلى الأحرف الأولى ​من اسم ⁠ترامب.

وقالت وزارة ⁠الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أوراقا نقدية ستحمل توقيع ترامب اعتبارا من الصيف، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها رئيس ⁠حالي على العملة الأمريكية.

وأضيف اسم ترامب أيضا إلى فئة مخطط لها من السفن الحربية التابعة للبحرية، وبرنامج تأشيرات للأجانب الأثرياء، وموقع إلكتروني حكومي للأدوية الموصوفة طبيا، وحسابات ادخار اتحادية للأطفال.

وفي ديسمبر، أضاف مجلس إدارة ‌مركز جون إف كنيدي للفنون المسرحية، الذي ملأه ترامب بحلفائه خلال سيطرة ​على المجلس، اسم ترامب إلى المؤسسة.

وأُضيف اسم ترامب في ديسمبر إلى مبنى معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، بعد أشهر من سيطرة إدارته على المنظمة غير الربحية ​وإغلاقها تقريبا.