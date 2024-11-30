ترامب وترودو يبحثان قضايا الدفاع والناتو

التقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة في فلوريدا بالتوقيت المحلي، حيث بحث الزعيمان قضيتي التجارة والحدود.

وذكر مسؤولان مطلعان على الاجتماع أن ترودو وترامب تحدثا بشأن مجموعة واسعة من القضايا خلال عشاء، في مار-ايه-لاجو، استمر حوالي ثلاث ساعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف المسؤولان،اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، حيث أن المعلومات سرية أن القضايا شملت الدفاع وحلف شمال الأطلسي(ناتو) وأوكرانيا والصين. وتابع المسؤولان أن ترامب وترودو بحثا أيضا العديد من مشروعات خطوط الأنابيب، بما في ذلك خط كيستون إكس إل، الذي أوقفته إدارة بايدن وكاسحات الجليد.

وكان ترودو قد وصل إلى ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا في وقت سابق من مساء أمس الجمعة.