فاينانشال ​تايمز: وسيط لهيجسيث سعى لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

ذكرت صحيفة فاينانشال ​تايمز، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وسيطا ‌يعمل ​لدى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى خلال الأسابيع التي سبقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل على إكس إن ⁠التقرير "كاذب ومختلق بالكامل" وطالب بسحبه.

وجاء في تقرير فاينانشال تايمز أن وسيط هيجسيث في مورجان ستانلي تواصل مع بلاك روك في فبراير بشأن ‌استثمار ملايين الدولارات في صندوق المؤشرات المتداولة النشط للصناعات الدفاعية التابع للشركة، وذلك قبل وقت قصير من بدء الولايات ‌المتحدة عمليتها العسكرية في طهران.

وأفاد التقرير بأن الصفقة ‌الاستثمارية التي ناقشها وسيط هيجسيث لم تتم في نهاية ‌المطاف، إذ لم ‌يكن الصندوق، الذي أُطلق في مايو من العام الماضي، متاحا بعد ​لعملاء مورجان ستانلي ‌للشراء.

ولم يوضح ​تقرير الصحيفة مدى صلاحيات ⁠الوسيط في إجراء الاستثمارات نيابة عن وزير الدفاع الأمريكي، أو ما إذا كان هيجسيث على علم بما يفعله ​الوسيط.

وقال ⁠بارنيل "لم يتواصل الوزير ⁠هيجسيث ولا أي من ممثليه مع شركة بلاك روك بشأن أي استثمار من هذا القبيل".

وامتنعت بلاك روك ⁠عن التعليق على التقرير، بينما لم ترد مورجان ستانلي ووزارة الدفاع الأمريكية لطلبات رويترز للتعليق.

ويأتي هذا التقرير عن محاولة الاستثمار في خضم تدقيق أوسع نطاقا في الصفقات التي تُجرى في الأسواق المالية ‌وأسواق التنبؤ (منصات تداول رقمية تتيح شراء وبيع عقود مبنية على ​نتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة) قبيل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية المهمة.

وسبق بعض هذه القرارات رهانات حالف توقيتها الصواب، ما دفع خبراء إلى التساؤل عما إذا كانت ​المعلومات قد سربت ‌مسبقا.