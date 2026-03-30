روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بتهمة التجسس

ذكرت وسائل ‌إعلام ​روسية نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي أن روسيا أمرت اليوم الاثنين دبلوماسيا بريطانيا بمغادرة ⁠البلاد بعد اكتشاف دلائل على قيامه بأعمال تجسس.

ونقلت وسائل إعلام ‌عن جهاز الأمن الاتحادي، وهو الجهة الرئيسية التي ‌خلفت جهاز المخابرات السوفييتي ‌السابق (كيه.جي.بي)، قوله إن السكرتير ‌الثاني في ‌سفارة موسكو تقلى أمرا ​بمغادرة البلاد ‌خلال أسبوعين ​بعدما كشف ⁠ضباط مكافحة التجسس في الجهاز عن "وجود ​نشاط مخابراتي ⁠غير معلن".

وأضاف ⁠الجهاز أنه رصد دلائل على ⁠أن الدبلوماسي "كان ينفذ أنشطة مخابراتية وتخريبية تهدد أمن الاتحاد الروسي".

وأشار الجهاز، على وجه الخصوص، ‌إلى أن الدبلوماسي حاول الحصول على ​معلومات حساسة عن الاقتصاد الروسي خلال اجتماعات غير رسمية.