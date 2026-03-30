طائرة تخترق منطقة حظر الطيران قرب مقر ترامب

ذكرت ‌قيادة ​دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية أن طائرة مدنية انتهكت اليوم الأحد منطقة حظر الطيران قرب مقر إقامة ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مار الاجو بمدينة بالم بيتش في ولاية ‌فلوريدا الأمريكية قبل "مرافقتها بأمان حتى خروجها من المنطقة".

وأضافت ‌القيادة في بيان أن ‌الطائرة انتهكت حظر طيران ‌مؤقت الساعة 1715 ‌بتوقيت جرينتش تقريبا. ويجري فرض ​هذا الحظر ‌عادة ​عندما يكون ترامب في ⁠المنطقة.

وقالت القيادة "أطلقت طائرات القيادة في أثناء عملية الاعتراض مشاعل ​ضوئية ⁠ربما ⁠شاهدها الجمهور".

وأضافت "جرى استخدام المشاعل لجذب انتباه الطيار ⁠أو التواصل معه" دون أن تشكل أي خطر على الموجودين على الأرض. وسجلت القيادة عددا من الوقائع ‌المماثلة منذ عودة ترامب إلى السلطة العام ​الماضي، وانتهت جميعها دون الإبلاغ عن أي تهديدات.