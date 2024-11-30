البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل

قال البنك المركزي الروسي إنه لا حاجة لاتخاذ خطوات طارئة لدعم سعر صرف الروبل، حيث إن الإجراءات المتخذة بالفعل كافية لتحقيق الاستقرار في وضع السوق.

وتراجعت قيمة العملة الروسية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات في 21 نوفمبر على أكثر من 50 مؤسسة مصرفية، منها مصرف "جازبروم بنك، الذي يُعد القناة الرئيسية للمدفوعات الخاصة بصادرات الغاز الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء .

وأجبر ذلك بنك روسيا المركزي على وقف شراء العملات الأجنبية بموجب قاعدة الميزانية، ما أسهم في تقليص خسائر الروبل وسط تكهنات حول زيادة أخرى في سعرالفائدة الرئيسي.

وأوضح فيليب جابونيا، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو وبُث عبر الموقع الإلكتروني للبنك، أن "التدابير المتخذة كافية، ونرى بوادر استقرار في الوضع".

أضاف أن النظام المالي يحتاج إلى وقت للتكيف، مشيرا إلى أن العقوبات كانت "عوامل غير متكررة" تسببت في "اختلالات قصيرة الأجل" في السوق.