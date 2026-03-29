الذكاء الاصطناعي يدخل المعركة.. الصين تغيّر قواعد الطيران العسكري

نظراً لمحدودية مدى الطائرات وإمكانية تنفيذ مهام طويلة جداً، يتم أحياناً تزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود جواً . ورغم شيوع هذا الإجراء في هذا السياق، إلا أنه لا يجعله أسهل أو أكثر أماناً. لكن ثمة ما قد يُغيّر ذلك وهو ابتكار صيني جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطيارين على أداء هذا الدور الحيوي والخطير في مجال الطيران.

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن القوات الجوية الصينية اعتمدت نظاماً جديداً يُعرف باسم نظام إدارة مناطق التزود بالوقود جواً. ووفقًا للصحيفة، يحتوي هذا النظام على خوارزميات قادرة على تحديد كمية الوقود المتوفرة في الطائرات الموجودة في مجال جوي معين، ووجهتها الحالية، والمسافة بينها وبين طائرة أخرى للتزود بالوقود، وما إذا كانت هذه الطائرة مشغولة بالتزود بالوقود، وغير ذلك، ثم تحليل هذه المعلومات لتزويد الطيارين بها. وبذلك، يُمكنهم النظام من تحديد مكان التزود بالوقود، والأهم من ذلك، توقيته.

بدأت التدريبات باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي الجديد هذا في عام 2025، ويبدو أنه مثال رائع على أحد أفضل ما يُجيده الذكاء الاصطناعي، معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وترجمتها إلى التفاصيل المهمة التي يحتاجها المستخدمون.

لطالما شكّلت الطائرات القادرة على تزويد غيرها من الطائرات بالوقود جواً أصولاً استراتيجية حيوية للقوات الجوية حول العالم، بل هناك طائرة تزويد وقود جوية مذهلة لا تزال تحلق منذ أكثر من 60 عامًا. ومع ذلك، وبالرغم من الإمكانيات الهائلة لهذه الطائرات، تظل قدرتها على تزويد الوقود محدودة، ولا يمكنها التواجد في أكثر من موقع واحد في الوقت نفسه. لذلك، يكمن التحدي في استغلال هذه الطائرات الحيوية بأقصى كفاءة ممكنة، وهو بالضبط ما صُمم من أجله الابتكار الصيني الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

لا يقتصر الأمر على تحديد أقرب طائرة تزويد بالوقود في وقت معين، بل يشمل أيضاً تحديد الطائرة الأكثر كفاءة وأماناً. وهذا يعني، بطبيعة الحال، احتمال وجود فترة انتظار، إذ غالباً ما تحتاج طائرة التزويد الواحدة إلى تزويد عدة طائرات بالوقود (وإن لم يكن ذلك دفعة واحدة). لذا، قد يكون الخيار الأمثل هو اختيار طائرة تحلق على مسافة أبعد قليلاً، مما يقلل الضغط على أي طائرة ويحافظ على حركة الأسطول ككل.

يواجه طاقم كل من طائرات التزود بالوقود والطائرات النفاثة التي تحتاج إلى التزود بالوقود مهمة ضخمة بالفعل، نظرا لتقارب مواقعها أثناء العمليات. لا يستطيع هذا الذكاء الاصطناعي حل هذه المشكلة، ولكنه يُخفف من أعباء الطاقم المعني، إذ يهدف إلى تقليل عدد الطائرات في المنطقة، وتوزيع العبء لتجنب الازدحام. لم يتضح بعد كيف سيتطور هذا المفهوم مستقبلًا، أو كيف سيعمل خلال العمليات الأكثر ازدحاما، ولكن من الواضح أن الصين تُولي أولوية قصوى لقوة الانتشار الجوي العملية وتوسيع نطاق عملياتها.