الصين تستدعي القنصل العام الأمريكي إلى هونغ كونغ

استدعت بكين القنصل العام الأمريكي إلى هونغ كونغ، بعد أن نشرت القنصلية تحذيرا بشأن قوانين جديدة تمنح السلطات صلاحية لطلب كلمات مرور الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة، في تحقيقات الأمن القومي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد، عن مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ القول، إن المفوض تسوي جيانتشون، كان قد التقى مع القنصل العام الأمريكي جولي إيديه أمس الأول الجمعة، وطلب من الولايات المتحدة التوقف الفوري عن أي تدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون بكين الداخلية.

وجاء الاجتماع بعد تحذير أمني صدر عن القنصلية العامة الأمريكية في 26 مارس الجاري، يحذر من أن رفض تزويد الشرطة بكلمات المرور أو بيانات فك تشفير الأجهزة الإلكترونية الشخصية يعد في الوقت الحالي جريمة جنائية لأي شخص، بما يشمل المواطنين الأمريكيين أيضا.

وأضاف التحذير أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة هونغ كونغ لديها صلاحيات أوسع لمصادرة أي أجهزة شخصية والاحتفاظ بها، كدليل، في حال رأت أنها مرتبطة بجرائم تتعلق بالأمن القومي".