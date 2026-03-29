تركيا تبتكر سلاحاً فتاكاً يضرب أهدافه من 230 ميلاً بعيداً عن الرادار

أعلنت شركة الدفاع التركية الحكومية Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) عن إطلاق قارب الدرون الجديد PİRANA، وهو مركبة سطحية غير مأهولة مصممة لضرب السفن والبنية التحتية الساحلية على مسافات تزيد على 230 ميلاً، مع إمكانية توجيهها في الوقت الفعلي بواسطة طائرات مسيّرة تحلّق فوقها.

ويُصنّف "PİRANA" كذخيرة جوّالة بحرية، حيث يقترب القارب من الهدف ويقوم بالانفجار عند الاصطدام، وصُمم هذا النظام ليكون فعالاً وبسيطاً ومنخفض التكلفة، مع تحقيق تأثير عملياتي كبير دون الحاجة إلى منصات معقدة أو باهظة الثمن.

مواصفات تشغيلية دقيقة

يبلغ وزن القارب 1,200 كلغ ويعتمد على نظام دفع مائي يتيح له تجاوز سرعة 50 عقدة (حوالي 58 ميلاً في الساعة)، مع القدرة على العمل في ظروف بحرية تصل إلى الدرجة الرابعة، ويتميز هيكله المركب ببصمة رادارية منخفضة لتقليل إمكانية اكتشافه أثناء الاقتراب من الهدف.

أما الرأس الحربي، فهو مصمم للاختراق قبل الانفجار، حيث تقوم شحنة أولية بوزن 15 كغ باختراق الهيكل، تليها شحنة رئيسية بوزن 50 كغ تنفجر داخلياً، مما يزيد من الأضرار على الأنظمة الداخلية للسفينة وليس فقط على هيكلها الخارجي، ويضم النظام ثلاثة صواعق لضمان التفجير بغض النظر عن زاوية الاصطدام.

يعتمد القارب على نظام ملاحة بالأقمار الصناعية مقاوم للتشويش، مع إمكانية التشغيل عبر التحكم المباشر عن بُعد أو في الوضع الذاتي، وأكدت MKE نجاح القارب في تحقيق إصابة دقيقة لهدف بطول 3.5 أمتار خلال الاختبارات النهائية في 2025.

دمج الطائرات المسيّرة لتعزيز المدى

يعد أبرز ما يميز "PİRANA" تكامله مع منصات جوية وسيطة، ففي يونيو 2025، خلال تجارب على متن سفينة الهجوم البرمائي التركية TCG Anadolu، قامت الطائرة المسيّرة Bayraktar TB3، التي أُطلقت من السفينة، بالتحكم في القارب وتوجيهه نحو الهدف عبر وصلة بيانات، مما وسّع مدى التحكم إلى 25 ميلاً خارج نطاق الرؤية المباشرة.

ويمثل هذا الابتكار تطوراً تكتيكياً يسمح لمنصة واحدة مثل "TCG Anadolu" بتشغيل طائرات هجومية مسيّرة وقوارب هجومية في الوقت نفسه، مع استخدام الطائرات كوسيط للقيادة والسيطرة.

تكتيكات الأسراب لتعقيد الدفاعات

صُمم PİRANA للعمل ضمن تكتيكات الأسراب، حيث تقوم بعض الوحدات بدور الطُعم لجذب رادارات العدو ونيرانه، بينما تتقدم وحدات أخرى من اتجاهات مختلفة لضرب الهدف.

ويتيح هذا الجمع بين السرعة العالية والبصمة الرادارية المنخفضة والهجوم المنسّق من زوايا متعددة صعوبة اعتراض النظام من قبل أنظمة الدفاع الجوي البحري المتقدمة.

ويؤكد خبراء شركة MKE أن النظام جاهز للمهام العسكرية وينتظر إدخاله إلى الخدمة في البحرية التركية، مع التخطيط لإضافة قدرة التحكم عبر الأقمار الصناعية لتعزيز المدى العملياتي بشكل أكبر، ما يمكّن من استهداف أهداف استراتيجية على مسافات أبعد.

وينضم PİRANA إلى مجموعة متنامية من الأنظمة البحرية التركية غير المأهولة، بما في ذلك ULAQ KAMA وALBATROS وÇAKA، والمصممة جميعها لتنفيذ عمليات هجومية بحرية غير تقليدية بكفاءة عالية.