كيم جونغ أون يشرف على اختبار جديد لمحرك صواريخ يعمل بالوقود الصلب

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد، أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه، على اختبار محرك صاروخي جديد يعمل بالوقود الصلب وعالي الدفع، واصفة الحدث بأنه خطوة نوعية لتعزيز القدرات العسكرية الاستراتيجية لبلاده.

ويرى مراقبون أن هذه التجربة قد تعكس نية كيم في المضي قدما في توسيع وتحديث ترسانته من الصواريخ التي باتت قادرة على بلوغ الأراضي الأمريكية.

وجاء هذا التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعد أيام قليلة من خطاب ألقاه كيم أمام البرلمان، تعهد فيه بترسيخ مكانة بلاده كدولة نووية بشكل لا رجعة فيه.

وبحسب الوكالة، حضر كيم الاختبار الأرضي للمحرك المطور باستخدام ألياف الكربون المركبة، الذي بلغت قوته الدافعة القصوى 2500 كيلو طن، مقارنة بنحو 1971 كيلو طن التي تم تسجيلها في تجربة سابقة لمحرك مماثل يعمل بالوقود الصلب في سبتمبر الماضي.