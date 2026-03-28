سلاح الضوء.. ليزر يسقط الطائرات المسيّرة خلال ثوانٍ

لم تعد المعارك الحديثة تُحسم بالصواريخ وحدها، بل بدأت تُرسم ملامحها بأشعة غير مرئية تتحرك بسرعة الضوء. في زمنٍ أصبحت فيه الطائرات المسيّرة الرخيصة سلاحا يوميا في ساحات القتال، برزت الحاجة إلى وسيلة دفاع أسرع وأقل كلفة وأكثر دقة. هنا يدخل "سلاح الضوء" إلى المشهد، وهو نظام ليزري قادر على تعقب الطائرة المسيّرة، تثبيت شعاع عالي الطاقة عليها، وتعطيلها خلال ثوانٍ معدودة.

هذا النوع من الأسلحة لا يعتمد على انفجار مدوٍ أو شظايا متناثرة، بل على تركيز طاقة حرارية هائلة في نقطة صغيرة جدًا، ما يؤدي إلى إتلاف المكونات الحساسة للطائرة أو إشعال بطاريتها وإسقاطها. ومع تصاعد الهجمات المكثفة بالمسيّرات في النزاعات المعاصرة، لم يعد الليزر فكرة من أفلام الخيال العلمي، بل أداة عملية تعيد رسم قواعد الدفاع الجوي.

في قلب هذا التحول يبرز النظام الأوكراني المعروف باسم "SunRay"، بوصفه نموذجا متقدما لما يُعرف بأسلحة الطاقة الموجّهة. فبدل الاعتماد على الذخيرة التقليدية، يقوم هذا النظام بتحويل الطاقة الكهربائية إلى حزمة ضوئية عالية الكثافة، تُوجَّه بدقة نحو الهدف.

يعتمد “SunRay” على منظومة تتبع بصري متطورة تضم كاميرات حرارية ورقمية قادرة على رصد الأهداف الصغيرة سريعة الحركة. وبمجرد اكتشاف المسيّرة، يحسب النظام سرعتها ومسارها ويثبت الشعاع على نقطة حساسة فيها، مثل المحرك أو البطارية أو أحد الأجنحة. خلال ثوانٍ قليلة، ترتفع درجة الحرارة إلى مستويات تؤدي إلى إتلاف المكونات أو تعطيلها، فتفقد الطائرة توازنها وتسقط، وفقا لـ "slashgear".

الميزة الأبرز لهذا السلاح تكمن في كلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بالصواريخ الاعتراضية، إضافة إلى سرعته الفائقة، إذ يتحرك الشعاع بسرعة الضوء ولا يمنح الهدف فرصة للمراوغة. كما يتميز بصمت شبه كامل، ما يجعله مناسبًا لحماية المدن والمنشآت الحيوية دون مخاطر الشظايا.

ورغم تحديات الطقس كالغبار والضباب، يُتوقع أن يشكل الليزر جزءًا أساسيًا من أنظمة الدفاع المستقبلية. ففي سباق التكنولوجيا العسكرية، لم يعد السؤال من يملك ذخيرة أكثر، بل من يملك شعاعًا أدق وأسرع.

النظام المعروف باسم Sunray طوّره مهندسون أوكرانيون على مدى نحو عامين، استجابةً للضغط المتزايد على شبكات الدفاع الجوي نتيجة الهجمات المكثفة بواسطة طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة.

ووفقًا لمجلة The Atlantic، ، فإن Sunray قادر على الاشتباك مع الأهداف الجوية الصغيرة من خلال شعاع ليزري مركز، يعمل على اختراق هيكل الطائرة المسيّرة أو تعطيل أنظمتها الإلكترونية خلال ثوانٍ معدودة، ما يمنح النظام فعالية سريعة دون الحاجة إلى استخدام ذخائر تقليدية.

وتشير التقارير وفقا لـ " The Atlantic"، بأنه يشبه تلسكوبا صغيرا مزوّدا بكاميرات، ويمكن تثبيته على سطح شاحنة صغيرة.

تقوم الكاميرات بتتبع الهدف تلقائيا، فيما يتولى المشغّل تفعيل شعاع الليزر. وخلال التجارب العملية، لوحظ أن الطائرات المسيّرة كانت تشتعل وتسقط خلال ثوانٍ من بدء الاشتباك، مما يبرهن على قدرة النظام على تحقيق تأثير فوري وفعّال. ويعمل Sunray بصمت شبه كامل، ولا يُصدر شعاعًا مرئيًا، مغايرًا الصورة النمطية التقليدية عن أسلحة الليزر.