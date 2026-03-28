نيبال.. اعتقال رئيس وزراء ووزير داخلية سابقين بسبب مقتل محتجين

اعتقلت الشرطة في نيبال رئيس الوزراء السابق خادجا براساد أولي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بسبب مقتل العشرات خلال احتجاجات عنيفة في سبتمبر الماضي والتي أطاحت بالحكومة وأسفرت عن انتخابات جديدة.

واعتقلت السلطات الزعيم الشيوعي القوي في مقر إقامته في ضواحي العاصمة كاتماندو، كما اعتقلت راميش ليخاك، وزير الداخلية السابق المتهم بإصدار أوامر للسلطات بإطلاق النار على المتظاهرين.

وأعلن وزير الداخلية الحالي سودان جورونج عن الاعتقالات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جورونج "لا أحد فوق القانون. لقد اعتقلنا رئيس الوزراء السابق كي بي شارما أولي ووزير الداخلية السابق راميش ليخاك. هذا ليس انتقاما من أي شخص، إنها مجرد بداية العدالة".

ودعا تحقيق أجرته لجنة شكلتها الحكومة إلى فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحق أولي وليخاك ورئيس الشرطة وقت الاحتجاجات.

وتأتي الاعتقالات بعد يوم من تولي حكومة جديدة برئاسة مغني الراب بعد فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري لحزبه "راستريا سواتانترا".