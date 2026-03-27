مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد ‌الأوروبي تحذر من التنازل عن أراض أوكرانية

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد ‌الأوروبي الخميس إن التكتل يشعر بقلق ​إزاء تعرض أوكرانيا ​لضغوط أمريكية للتنازل عن أراض ⁠خلال المفاوضات مع ​روسيا.

وأضافت كالاس على هامش ​اجتماع مجموعة السبع في فرنسا "هذا نهج خاطئ بكل وضوح. ​إنها بالطبع استراتيجية ​التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما ‌لم ⁠يكن لهم يوما. ولهذا السبب نحذر أيضا من الوقوع في ​هذا الفخ".

وقال ​الرئيس ⁠الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرويترز إن ​الولايات المتحدة ربطت ​عرضها ⁠بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي ⁠عن ​منطقة دونباس الشرقية ​لصالح روسيا.