مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد ‌الأوروبي تحذر من التنازل عن أراض أوكرانية

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الخميس إن التكتل يشعر بقلق إزاء تعرض أوكرانيا لضغوط أمريكية للتنازل عن أراض خلال المفاوضات مع روسيا.
وأضافت كالاس على هامش اجتماع مجموعة السبع في فرنسا "هذا نهج خاطئ بكل وضوح. إنها بالطبع استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوما. ولهذا السبب نحذر أيضا من الوقوع في هذا الفخ".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرويترز إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.