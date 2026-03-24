أجهزة الأمن في موسكو ترفع مستوى التأهب بسبب تهديد بهجوم أوكراني

أفادت ​وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء ‌بأن ​جهاز الأمن الاتحادي الروسي والشرطة والحرس الوطني في موسكو وُضعوا في حالة تأهب قصوى إثر تلقيهم معلومات مخابراتية ⁠تفيد بوجود تهديد بشن هجوم تخريبي من جانب أوكرانيا.

وخلال الحرب التي دامت أربع سنوات ‌بين روسيا وأوكرانيا، شن كلا الجانبين هجمات في العمق ‌على بعد مسافات طويلة من ‌جبهة القتال مستخدمين طائرات مسيرة ‌ووحدات تخريبية ‌لقتل الأشخاص ومهاجمة البنية التحتية الحيوية.

وأوضحت وكالة ​الإعلام الروسية ‌أن ​جهاز الأمن الاتحادي، وهو الخلف ⁠الرئيسي لجهاز المخابرات السوفييتي السابق (كيه.جي.بي)، تلقى معلومات مخابراتية تفيد ​بأن ⁠أوكرانيا ⁠تخطط لعمليات تخريبية وهجمات تستهدف "مسؤولين حكوميين وعسكريين تابعين لوزارة الدفاع ⁠الروسية وعناصر إنفاذ القانون".

وأصيب اللفتنانت جنرال فلاديمير أليكسييف، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسي، بثلاث طلقات نارية في فبراير من مسدس ماكاروف مزود بكاتم صوت ​في مبنى سكني على طريق فولوكولامسك السريع شمال موسكو. ونجا من الهجوم.