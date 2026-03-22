الرئيس الباكستاني يدعو الهند إلى استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة مياه السند

دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الهند إلى استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة مياه السند على الفور وفقا للالتزامات الدولية.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أكد زرداري إدانة بلاده الشديدة لما وصفه بتعليق الهند أحادي الجانب للمعاهدة، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف أن "هذا التسليح المتعمد للموارد المائية المشتركة يثير قلقا بالغا. إن قرار الهند بتعليق المعاهدة، يعطل تبادل البيانات الهيدرولوجية ويعيق الآليات المتفق عليها ويقوض نص وروح اتفاقية دولية طويلة الأمد تحكم التقاسم العادل لنظام نهر السند لأكثر من ستة عقود".

وأضاف أن هذا السلوك يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي ويعرض سبل عيش الملايين الذين يعتمدون على هذه المياه للخطر، ويشكل سابقة خطيرة لإدارة الموارد العابرة للحدود بموجب القانون الدولي.