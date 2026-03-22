اليابان تلمح إلى إرسال قوات لإزالة الألغام في مضيق هرمز

ألمح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم الأحد، إلى إمكانية إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية من أجل عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، بشرط التوصل إلى وقف لإطلاق النار فيما يخص الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن موتيجي قوله في برنامج تلفزيوني: "تُعتبر تكنولوجيا إزالة الألغام اليابانية من بين الأفضل في العالم"، مضيفا: "فلنفترض (أن الأطراف قد توصلت إلى) وقف لإطلاق النار، وفي حال كانت الألغام تشكل عائقا، فقد نضطر إلى التفكير في الأمر"، وذلك في إشارة إلى إمكانية إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

واسترجع موتيجي، الذي كان حاضرا خلال مباحثات القمة التي عقدت بين اليابان والولايات المتحدة في واشنطن يوم الخميس الماضي، كيف كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومئ برأسه عندما شرحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، القيود القانونية اليابانية على إرسال سفن من قواتها الدفاعية.

وقال وزير الخارجية الياباني إنه "لم يتم تقديم أي وعد محدد"، كما أنه ليس هناك أي مسألة يتعين على اليابان طرحها في الداخل من أجل النظر فيها.