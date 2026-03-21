مجموعة السبع تندد بالهجمات الإيرانية وتتعهد بحماية إمدادات الطاقة وطرق الملاحة العالمية





أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بياناً شديد اللهجة اليوم، طالبوا فيه بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات التي تشنها إيران، معبرين عن دعمهم الكامل للشركاء الإقليميين في مواجهة ما وصفوه بالهجمات "غير المبررة" التي تنفذها طهران ووكلؤها في المنطقة.

أكدت المجموعة استعدادها التام لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، وضمان استقرار الأسواق في ظل التهديدات الراهنة.

شدد البيان على الأهمية القصوى لـ حماية الطرق البحرية وسلامة الملاحة الدولية، مع إشارة خاصة لضرورة تأمين مضيق هرمز كشريان حيوي للتجارة العالمية.

وأعلن الوزراء تضامنهم مع دول المنطقة المتضررة من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مؤكدين التزامهم بالتصدي لأي تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي.