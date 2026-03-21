لماذا تُرسم رموز "فم القرش" على بعض الطائرات العسكرية؟

تُستخدم الرسومات التي تُجسّد فم وعيون سمكة قرش على بعض الطائرات العسكرية كجزء من استراتيجيات الحرب النفسية، بهدف بثّ الخوف في صفوف العدو وإظهار القوة والهيبة، هذا التقليد، الذي يُعد من أبرز أشكال التمويه النفسي، يمتد بجذوره إلى العصور القديمة، حيث كانت الجيوش تعتمد على وسائل ترهيب جماعية لكسر معنويات الخصوم.

ويُعد القرن العشرون نقطة تحول في تطور هذا الأسلوب، مع بروز مجموعة "النمور الطائرة" (Flying Tigers)، وهي وحدة متطوعين أمريكيين تأسست عام 1941 قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، ضمّت هذه المجموعة طيارين من القوات الجوية والجيش ومشاة البحرية والبحرية الأمريكية، بهدف دعم الصين في مواجهة الهجوم الياباني.

استخدمت المجموعة طائرات مقاتلة من طراز Curtiss P-40، وقامت برسم تصميم فم القرش على مقدمة الطائرات، ما منحها مظهرا عدوانيا ومخيفا، لم يكن الهدف جماليا فحسب، بل كان جزءا من حرب نفسية تهدف إلى إرهاب العدو في ساحة المعركة.

اكتسبت "النمور الطائرة" اسمها من هذا التصميم المميز، إضافة إلى شعارها الرسمي الذي كان يتضمن نمرا، وهو رمز يحمل دلالة مهمة نظرا لكون النمر عنصرا بارزا في الرمزية الوطنية الصينية.

بدأت المجموعة عملياتها القتالية في 20 ديسمبر 1941، واستمرت حتى صيف عام 1942، حيث تم حلّها بعد فترة قصيرة من نشاطها، ورغم قصر عمرها العملياتي، حققت إنجازا لافتا بإسقاط 296 طائرة يابانية في مسارح العمليات في بورما والصين، مقابل خسارة أربع طائرات فقط، وهو سجل اعتُبر استثنائيا في تلك المرحلة.

وقد لعبت هذه النجاحات دورا مهما في رفع المعنويات الأمريكية خلال فترة حرجة أعقبت هجوم بيرل هاربر، كما ساهمت في تعزيز سمعة المجموعة على المستوى الإعلامي والشعبي داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن طائرات Curtiss P-40 لم تكن الأكثر تطورا مقارنة بطائرات مثل Mitsubishi A6M Zero اليابانية، فإن مهارة الطيارين والتكتيكات غير التقليدية عوّضت هذا الفارق، ما عزز من فاعلية المجموعة في القتال.

امتداد التصميم عبر الحروب

لم يكن تصميم "فم القرش" ابتكارا خاصا بـ"النمور الطائرة" فقط، إذ تعود أصوله إلى الحرب العالمية الأولى، فقد ظهرت نماذج مبكرة على طائرات ألمانية من طراز Roland C.II في عام 1916، بينما استخدمه سلاح الجو الملكي البريطاني لاحقا على طائرات Sopwith Dolphin.

وخلال الحرب العالمية الثانية، اعتمدت القوات الجوية الألمانية هذا التصميم على طائرات Messerschmitt Bf 110، كما استخدمته قوات الحلفاء في مناطق مختلفة.

واستمر استخدام هذا النمط عبر عقود لاحقة، إذ ظهر على طائرات North American F-51 Mustang خلال الحرب الكورية، وعلى طائرات مثل McDonnell Douglas F-4 Phantom II وLockheed C-130 Hercules خلال حرب فيتنام.

وفي العصر الحديث، لا تزال بعض الطائرات تحمل هذا الرمز، بما في ذلك مقاتلات F-15 Eagle التي شاركت في عمليات بأفغانستان، إلى جانب طائرات الهجوم A-10 Thunderbolt II التي تواصل استخدامها لهذا التصميم في بعض الأسراب الأمريكية، تكريما لإرث "النمور الطائرة".

إرث مستمر للحرب النفسية

يعكس استمرار استخدام هذا الرمز مدى فعالية الحرب النفسية في النزاعات العسكرية الحديثة، حيث يجمع بين الرمزية البصرية والتأثير المعنوي، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل في مجالات التسليح، لا تزال هذه الأساليب التقليدية تحتفظ بمكانتها كأداة داعمة في ساحات القتال.