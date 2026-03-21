زلازل تهز عدة جزر إيطالية في البحر المتوسط

هزت زلازل عدة جزر إيطالية في البحر المتوسط في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين إن زلزالا بقوة 6ر4 درجات على مقياس ريختر وقع الساعة 0246 صباحا (0146 بتوقيت جرينتش) على عمق 29 كيلومترا بالقرب من الجزر الإيولية في البحر التيراني قبالة الساحل الشمالي لصقلية. وضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات منطقة قريبة بعد ثلاث دقائق.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال الأقوى بـ2ر5 درجات وعمقه بـ10 كيلومترات.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الزلزال الذي بلغت قوته 3ر4 درجات شعر به سكان مدينة باليرمو الصقلية وكذلك منطقة ريجيو كالابريا في البر الرئيسي الإيطالي.

كما وقعت بعد ذلك عدة زلازل أقل قوة.