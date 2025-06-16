طائرة دريملاينر تابعة للخطوط الهندية تعود إلى هونج كونج بعد عطل فني

قال مصدر مطلع لرويترز إن طائرة من طراز بوينج 787-8 دريملاينر تابعة للخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) كانت متجهة إلى نيودلهي عادت إلى مطار الإقلاع في هونج كونج اليوم الاثنين في إجراء احترازي بعد أن اشتبه الطيار في وجود مشكلة فنية في أثناء التحليق.

يأتي ذلك بعد أيام من تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للشركة نفسها كانت متجهة إلى لندن، وذلك في مدينة أحمد أباد غرب الهند بعد لحظات من الإقلاع، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 242 عدا شخص واحد.

وقال المصدر المطلع إن طائرة دريملاينر التي أقلعت من هونج كونج اليوم الاثنين تخضع الآن للفحص.

وأظهرت بيانات تتبع من موقع (فلايت رادار 24) أن الرحلة انطلقت من هونج كونج في الساعة 12:16 ظهراً بالتوقيت المحلي وعادت للهبوط بعد ذلك بساعة واحدة فقط.

ولم ترد بوينج ولا الخطوط الجوية الهندية بعد على طلب للحصول على تعليق بشأن رحلة هونج كونج-نيودلهي.