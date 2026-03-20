زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريب مشترك لدبابات قتال جديدة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على تدريب هجومي مشترك لدبابات قتال رئيسية جديدة مزودة بـ"نظام حماية نشط"، مؤكدا أن القوات البرية ستجهز بهذه الدبابة "المتفوقة" على نطاق واسع، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أشرف على "تدريب تكتيكي هجومي منسق لوحدات فرعية من المشاة والدبابات" في اليوم السابق في قاعدة تدريب بيونج يانج رقم 60 التابعة لفيلق الدفاع عن العاصمة التابع للجيش الشعبي الكوري.

وتضمن التدريب أيضاً "اختبارات متنوعة" لتقييم نظام الحماية النشط للدبابة القتالية الرئيسية الجديدة، تمكنت الدبابة خلالها من اعتراض 100% من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسيرة التي هاجمت من مواقع واتجاهات مختلفة "لإثبات كفاءة نظام الحماية النشط المتفوق"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم أشاد بالدبابة ووصفها بأنها "متفوقة للغاية" و"لا مثيل لها في العالم من حيث قوتها الضاربة وقدرتها على المناورة"، إضافةً إلى قدرتها على الدفاع الذاتي. وقال كيم: "سيجري تزويد جيشنا بهذه الدبابات فائقة القوة".

وأضاف كيم أنه خلال تطوير الدبابة، أولي اهتماما خاصا لتعزيز قدرتها على البقاء، مؤكدًا أنها مزودة بمنظومة دفاع ذاتي متحركة قادرة على رصد التهديدات من جميع الاتجاهات، والتعامل مع الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والطائرات المسيّرة بدقة عالية.

وأشار الزعيم إلى أن "هذا تغيير كبير، إذ تغلبت قواتنا المدرعة، التي كانت غير فعالة خلال العمليات الليلية، على قيودها القتالية بشكل كامل".

وشدد الزعيم أيضًا على ضرورة التحسين المستمر لأداء دبابة القتال الرئيسية لمواكبة تطورات الحرب الحديثة، وحثّ على "تحقيق نجاحات سريعة في إتمام الاستعدادات الحربية" في جميع وحدات الجيش.

وجاء استعراض دبابة القتال الرئيسية الجديدة بعد أن كشفت كوريا الشمالية النقاب عن دبابة القتال الرئيسية "تشونما-20" لأول مرة في عرض عسكري في أكتوبر من العام الماضي.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية، كيم جو-إيه، ابنة كيم التي يُعتقد أنها تُعدّ لخلافته، وهي تركب دبابة مع والدها، في أحدث ظهور لها في حدث عسكري مهم.