ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود دبابة في أحدث ظهور علني لها

أظهرت ​صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية ‌الشمالية ​اليوم الجمعة ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وهي تقود دبابة عسكرية بينما يجلس والدها خلفها، ضمن ما يعتبرها ⁠محللون إشارات إلى أنها ربما تتدرب لتخلفه.

وتزايد ظهور ابنة كيم، المعروفة باسم جو آي والتي ‌يُعتقد أن عمرها حوالي 13 عاما، في المناسبات العامة برفقة ‌والدها خلال الأشهر الماضية.

وفي الصور الأحدث، ‌تظهر وهي تنظر من فتحة ‌السائق فيما ‌يدل تعبير وجهها على التركيز الشديد وشعرها يتطاير، ​بينما يظهر ‌والدها مبتسما ​وهو يتكئ على ⁠البرج ويجلس ثلاثة ضباط يرتدون الزي الرسمي على هيكل الدبابة.

وفي وقت ​سابق ⁠من ⁠هذا الشهر، شوهدت في ميدان رماية وهي تصوب بندقية، وفي مناسبة ⁠أخرى تم تصويرها وهي تطلق النار من مسدس.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من كوريا الشمالية بشأن اسمها أو عمرها.

ووفقا للوكالة ‌الكورية الشمالية فقد أشرف كيم أمس ​الخميس على تدريب على نوع جديد من الدبابات أظهر قدرات هجومية ودفاعية فائقة ضد المسيرات والصواريخ المضادة ​للدبابات.