ما وراء الأسلحة والحرب.. أغرب الوظائف على متن حاملات الطائرات

تعد حاملات الطائرات الأمريكية أكثر من مجرد منصات عسكرية حربية، فهي مدن عائمة تضم آلاف الأفراد، وتوفر مجموعة مذهلة من الوظائف التي قد لا يتوقعها أحد خارج العالم العسكري، فالأسطول الأمريكي يضم حاليا 11 حاملة طائرات و9 حاملات هليكوبتر، رغم أن بعض السفن تكون في الموانئ للصيانة والتحديث.

تتطلب هذه السفن الضخمة آلاف الموظفين لتشغيلها، من عمال سطح الطيران الذين يخاطرون بحياتهم في العمليات اليومية، إلى موظفي المطبخ الذين يضمنون تغذية الطاقم المكون من عدة آلاف، كما توفر حاملات الطائرات مرافق طبية متكاملة تشمل أطباء، وصيادلة، ومختصين بسحب الدم، وفنيي مختبرات.

رجال الدين.. تعددية المهارات في البحر

يجب على رجال الدين العاملين على الحاملات التكيف مع احتياجات طاقم متنوع دينيا، وتشمل مسؤوليات الطاقم أيضا تقديم الاستشارات النفسية وغير الدينية.

تقول المعالجة شيري وارنر عن سفينتها: "إنها أشبه بمدينة صغيرة، لدينا خبراء في كل مجال يمكن أن تتخيله، من أطباء الأسنان والسباكين إلى موظفي البيع بالتجزئة".

أخصائيو خدمات التجزئة.. من قص الشعر إلى متاجر الألعاب

يوفر أخصائيو خدمات التجزئة على متن الحاملة الدعم في مهام مثل الغسيل، والخدمات المصرفية، وقص الشعر وفقا للمواصفات العسكرية، بالإضافة إلى تشغيل متاجر التجزئة ومراكز الألعاب.

يحصل هؤلاء الموظفون على تدريب أساسي لمدة خمسة أسابيع بعد الانتهاء من التدريب العسكري الأساسي، ويمكن للبحارة المهتمين بقص الشعر حضور تدريب متخصص على السفينة.

مقاهي ستاربكس على متن الحاملة

لتلبية حاجات البحارة للكافيين، تضم بعض الحاملات مقاهي مثل Chuckie’s Cafe على متن U.S.S. Carl Vinson، حيث تقدم سبعة مشروبات بعلامة ستاربكس التجارية.

ويدرب ممثلون من الشركة طاقم المقاهي لضمان تقديم المشروبات بجودة مماثلة لفروعها على اليابسة، ويعمل الطاقم صباحا وبعد الظهر لتغطية جميع الوردية.

الإعلام والإنتاج.. الصحافة البحرية

تضم الحاملات فرق إنتاج إعلامي متكاملة، وقالت جينيفر بنديكت، مديرة مطبعة الإعلام على متن U.S.S. Nimitz: "إنها مدينة صغيرة، وكل مدينة صغيرة لديها صحيفة صغيرة".

يعمل المتخصصون في الاتصال الجماهيري على إنتاج الفيديوهات والصور، وتقديم الدعم للأقسام الأخرى، والمشاركة في جهود العلاقات العامة والترويج، بعد التدريب الأساسي، يتلقى المرشحون تدريبا متخصصا في الصحافة المصورة والفيديو وكتابة الأخبار والتصميم في فورت جورج جي. ميد بولاية ماريلاند.

مساعدو المدفعية.. ضمان الجاهزية القتالية

يظل الدور الأساسي للحاملات عسكريا، ويتطلب تدريب الطاقم على استخدام الأسلحة والأنظمة الدفاعية بأمان وكفاءة، يشرف على ذلك مساعدو المدفعية، المسؤولون عن صيانة وتشغيل الأسلحة، بالإضافة إلى تدريب البحارة على استخدام الأسلحة الصغيرة في ميدان الرماية على متن السفينة، ويقضي هؤلاء نحو 60% من وقتهم في البحر والباقي في مواقع برية.

إدارة النفايات.. مهمة مستمرة

يولد المجتمع الضخم على متن الحاملات كميات كبيرة من النفايات، ويُعالج جزء منها على متن السفينة لتقليل حجمها، بما في ذلك تمزيق البلاستيك وتشكيله في أقراص لتخزينها حتى إعادة التدوير.

كانت الحاملات في الماضي تلقي النفايات في البحر، لكن الآن تُلقى فقط بقايا الطعام والورق الممزق، مع معالجة أكثر من 87,000 رطل من النفايات شهريا، ويصل إنتاج النفايات إلى 400 رطل لكل ساعة تشغيل، بجهود فريق مؤقت يضم حوالي 24 عضوا وعدد قليل من المهندسين على مدار الساعة.