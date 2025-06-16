ترامب يصل إلى كندا على خلفية توترات تجارية وسياسية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إلى كندا في أول مشاركة له في قمة مجموعة السبع منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك بعد أن أثار استياء شركائه بفرض رسوم جمركية وأغضب مضيفيه بتلميحاته عن ضم كندا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد القمة، التي تبدأ اليوم الإثنين وتستمر يومين، في بلدة كاناناسكيس السياحية الواقعة غرب مدينة كالجاري، أكبر مدن مقاطعة ألبرتا.

وتتمحور القمة حول ما إذا كانت مجموعة الدول الصناعية الكبرى قادرة على بلورة موقف مشترك رغم الخلافات الكبيرة بين واشنطن وبقية الأعضاء. ويتولى رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، رئاسة القمة.

وتمثل هذه الزيارة الأولى لترامب إلى كندا خلال ولايته الجديدة. وقد تسبب الرئيس الأمريكي في الأشهر الأخيرة في توترات شديدة مع الجارة الشمالية من خلال فرض رسوم جمركية عقابية، ومطالباته المتكررة بأن تتخلى كندا عن استقلالها وتنضم إلى الولايات المتحدة. وقد أثار ذلك موجة غضب واسعة في كندا.

وتولى كارني منصبه في مارس بعد فوزه في الانتخابات التي خاضها بموقف حاد مناهض لترامب. وفي أعقاب انتصار حزبه الليبرالي في الانتخابات البرلمانية، أعلن عزمه على التصدي بحزم للسياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وكارني اجتماعا ثنائيا، اليوم الإثنين، قبيل بدء المشاورات مع باقي شركاء مجموعة السبع في كاناناسكيس.