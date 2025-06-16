من هي بلايز مترويلي أول امرأة تترأس الاستخبارات الخارجية البريطانية؟

في سابقة هي الأولى منذ تأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6 عام 1909، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيين بلايز مترويلي في منصب المدير العام للجهاز، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة الأمنية البريطانية.

وتتولى مترويلي حالياً منصب المدير العام للتكنولوجيا والابتكار في MI6، وهو دور يُشبه شخصية "كيو" في أفلام جيمس بوند، المسؤولة عن تطوير الأدوات والتقنيات المتقدمة، ومن المقرر أن تبدأ مهامها الخريف المقبل، خلفاً لريتشارد مور الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات، وفقا لـ firstpost.

وأكد ستارمر في بيان رسمي أن تعيين مترويلي يأتي في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة "تهديدات غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن العمل الاستخباراتي بات أكثر أهمية في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وتُعد مترويلي، البالغة من العمر 47 عاماً، من الضباط المخضرمين في الجهاز، وستكون الموظفة الوحيدة في MI6 التي يُعلن عن اسمها علناً.

وعبّرت عن فخرها بهذا التعيين، قائلة: "يشرفني أن يطلب مني قيادة الجهاز الذي خدمته طوال حياتي المهنية".

انضمت مترويلي إلى MI6 في عام 1999 بعد دراستها للأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج، وشغلت منذ ذلك الحين مناصب قيادية في كل من MI6 وMI5، خصوصاً في العمليات الميدانية بمنطقة غرب آسيا وأوروبا.

ويأتي تعيينها ضمن تحولات أوسع في قيادة أجهزة الاستخبارات البريطانية، إذ سبق لـ MI5 أن عيّنت ستيلا ريمينغتون كأول امرأة تترأس الجهاز عام 1992، بينما تولت آن كيست-باتلر رئاسة GCHQ عام 2023.

وتواجه مترويلي تحديات كبيرة على رأس MI6، أبرزها التعامل مع روسيا، وتصاعد النفوذ الصيني.

وزير الخارجية ديفيد لامي، الذي سترفع له مترويلي تقاريرها، قال إن تعيينها يأتي في وقت يشهد "اضطراباً عالمياً وتهديدات أمنية متزايدة"، مؤكداً أن خبرتها في التكنولوجيا ستُسهم في تعزيز قدرة الجهاز على التصدي للتحديات المعاصرة.

من جانبه، وصف المدير الحالي ريتشارد مور التعيين بأنه "تاريخي"، مشيداً بمترويلي كواحدة من أبرز القادة والمفكرين في مجال التكنولوجيا داخل الجهاز.

يُذكر أن MI6 يختص بجمع المعلومات الاستخباراتية خارج البلاد، ويضطلع بمهام تشمل مكافحة الإرهاب، ورصد الأنشطة المعادية للدولة، وتعزيز الأمن السيبراني.