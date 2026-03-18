سلاح العمى الشامل.. اليابان تكشف أخطر أسلحتها الجوية

كشفت اليابان رسميا عن طائرة الحرب الإلكترونية الجديدة EC-2، في خطوة تعكس تسارع جهودها لتحديث قدراتها الدفاعية وتعزيز سيطرتها على ساحة القتال الكهرومغناطيسية، وذلك من خلال منصة متطورة قادرة على شل أنظمة الرادار والاتصالات المعادية من مسافات آمنة.

وأعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية نشر أول صور رسمية للطائرة الجديدة، التي تم تطويرها انطلاقا من طائرة النقل العسكري Kawasaki C-2، لتكون بمثابة منصة تشويش متقدمة تعمل خارج نطاق تهديد أنظمة الدفاع الجوي المعادية، ضمن ما يعرف بقدرات "التشويش من مسافة آمنة" (Stand-off Jamming).

برنامج استراتيجي لتعزيز التفوق الإلكتروني

تأتي طائرة EC-2 ضمن برنامج عسكري يهدف إلى استبدال الطائرة القديمة Kawasaki EC-1، التي دخلت الخدمة عام 1986، والتي لا تزال اليابان تشغل منها وحدة واحدة فقط، ويشمل البرنامج إدخال أربع طائرات جديدة من طراز EC-2، ما يمثل زيادة نوعية في القدرات تصل إلى أربعة أضعاف.

ويهدف المشروع إلى تمكين اليابان من تنفيذ عمليات الهجوم الإلكتروني وجمع الاستخبارات الكهرومغناطيسية من مسافات بعيدة، بما يقلل من تعرض الطائرات للمخاطر المباشرة، ويعزز من فاعلية العمليات المشتركة بين القوات الجوية والبحرية والبرية.

قدرات تشويش متقدمة خارج نطاق التهديد

تم تصميم EC-2 لتشويش أنظمة الرادار وشبكات الاتصالات وأجهزة الاستشعار الإلكترونية، مع القدرة على العمل خارج مدى الاشتباك لأنظمة الدفاع المعادية، كما ستدعم الطائرة عمليات التفوق الجوي والمهام التكتيكية التي تتطلب تعطيل أو إضعاف القدرات الإلكترونية للخصم.

ويعكس هذا التطور توجها أوسع لدى اليابان لتعزيز سيطرتها على الطيف الكهرومغناطيسي، الذي أصبح عنصرا حاسما في الحروب الحديثة.

مرحلتان للتطوير حتى 2032

بدأ برنامج EC-2، الذي كان يُعرف سابقا باسم C-2 SOJ، في السنة المالية 2020، ويُنفذ على مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى (2020 – 2026): تطوير قدرات التشويش على روابط البيانات ودمج أنظمة الحرب الإلكترونية ضمن هيكل موحد.

المرحلة الثانية (2023 – 2032): تحسين الأداء وزيادة الاعتمادية التشغيلية والاستعداد للدخول الكامل في الخدمة.

تقنيات محلية لضمان الاستقلالية

تعتمد الطائرة بشكل كبير على تقنيات يابانية محلية، بهدف الحفاظ على الاستقلال التشغيلي وتقليل مخاطر تسريب القدرات الحساسة، وتشمل هذه الأنظمة جهاز الإجراءات الإلكترونية المضادة J/ALQ-5، إلى جانب أنظمة متقدمة لتحليل الإشارات وقياس الموجات الراديوية.

تصميم خارجي يعكس مهام الحرب الإلكترونية

تختلف EC-2 بشكل واضح عن النسخة القياسية من طائرة C-2، حيث زُوّدت برادوم كبير ومنتفخ في مقدمة الهيكل، شبيه بتصميم EC-1، إضافة إلى بروزات متعددة أعلى جسم الطائرة وعلى جانبيها.

وتشير هذه التعديلات إلى وجود أنظمة هوائيات متطورة مخصصة لاكتشاف إشارات الرادار، وتحليل الترددات، وبث إشارات التشويش، ما يؤكد أن الطائرة مصممة خصيصا لمهام الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارات.

إرث EC-1… من تجربة محدودة إلى أسطول متكامل

تحل EC-2 محل EC-1، التي استندت إلى طائرة Kawasaki C-1 من سبعينات القرن الماضي. وقد طُورت EC-1 في 1983، ودخلت الخدمة في 1986، بعد تزويدها بأنظمة تشويش متقدمة وأنف مميز يحتوي على معدات الحرب الإلكترونية.

وشملت تجهيزاتها نظام J/ALQ-5 الذي تم تطويره لاحقا إلى معيار Kai، إضافة إلى أنظمة استخبارات إلكترونية من شركة توشيبا ومكونات مستمدة من تقنيات أمريكية.

منصة C-2… عمود فقري متعدد المهام

تعتمد EC-2 على طائرة النقل Kawasaki C-2، التي دخلت الخدمة عام 2016 كبديل للطائرة C-1، وتكملة لطائرات C-130H Hercules.

وتتميز C-2 بمواصفات تشغيلية متقدمة:

الطول: 43.9 مترا

باع الجناحين: 44.4 مترا

الارتفاع: 14.2 مترا

السرعة: 0.82 ماخ

المدى: نحو 7,600 كيلومتر

الحمولة: حتى 36 طنا

كما يمكنها نقل معدات ثقيلة مثل منظومة MIM-104 Patriot أو مروحيات H-60.

وتضم الطائرة قمرة قيادة رقمية ونظام تحكم Fly-by-Wire، ما يعزز الكفاءة ويقلل عبء العمل على الطيارين، وقد استُخدمت في مهام لوجستية وإغاثة داخل اليابان.

منصة قابلة للتطوير… من الاستخبارات إلى الضربات بعيدة المدى

إلى جانب EC-2، تم تطوير نسخة RC-2 لجمع الاستخبارات الإلكترونية، والتي قامت بأول رحلة لها عام 2018، وتضم تجهيزات لاعتراض وتحليل الإشارات.

كما أظهرت الاختبارات قدرة C-2 على العمل من مدارج غير ممهدة، ما يعزز مرونتها التشغيلية في الظروف الطارئة.

وفي إطار توسيع أدوارها، تدرس اليابان تسليح الطائرة بأسلحة بعيدة المدى مثل صاروخ Type 12 المعدل المضاد للسفن، وصاروخ AGM-158 JASSM، ما قد يرفع مدى العمليات إلى أكثر من 11,000 كيلومتر.

تحول استراتيجي نحو الهيمنة الكهرومغناطيسية

تمثل EC-2 جزءا من تحول أوسع في الاستراتيجية الدفاعية اليابانية، حيث يجري تطوير منصة C-2 لتصبح متعددة المهام تشمل النقل، والاستخبارات، والهجوم الإلكتروني، ودعم الضربات بعيدة المدى.

وبذلك، تعزز اليابان موقعها في مجال الحرب الإلكترونية الجوية، في وقت تتزايد فيه أهمية السيطرة على الطيف الكهرومغناطيسي كعنصر حاسم في النزاعات الحديثة، ما يمنح قواتها ميزة عملياتية متقدمة في مواجهة التهديدات المستقبلية.