الحياة على حافة الموت.. ما أصعب وظيفة على متن حاملة الطائرات؟

يُعد العمل على سطح الطيران في حاملات الطائرات الأمريكية من أخطر الوظائف في البحرية، ويضع حياة البحارة على المحك يوميا وسط مخاطر متعددة، تتراوح بين الطائرات السريعة والآلات الثقيلة وعوادم الطائرات، وصولا إلى المخاطر البيئية والميكانيكية.

يُقاس الخطر هنا بعدد المخاطر المحتملة التي يتعرض لها الشخص يوميا، وليس بعدد القتلى فقط، ورغم أن حاملات الطائرات الأمريكية الـ11 تعمل جميعها بالطاقة النووية، فإن العمل بالقرب من المفاعل النووي ليس الأخطر، بل الخطر الأكبر يكمن في رجال ونساء سطح الطيران الذين ينسقون ويشرفون على حركة الطائرات في ظروف قاسية ومتغيرة.

مخاطر يومية تهدد حياة البحارة

المحيط مكان لا يرحم، وتزيد السرعة العالية للطائرات والآلات الثقيلة المخاطر.

أوضح أندرو دين، ضابط السلامة على متن حاملة الطائرات U.S.S. Nimitz، في حديث لشبكة ABC عام 2022، أن طاقم سطح الطيران يتعرض يوميا لمخاطر جسدية من عوادم الطائرات وضوضاء عالية وملوثات جوية، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن التعامل مع المعدات الثقيلة والطائرات في حركة مستمرة.

حوادث بارزة على سطح الطيران

في 1981، تحطمت طائرة EA-6B Prowler على متن USS Nimitz (CVN-68)، ما أسفر عن مقتل 14 بحارا ومارينز وإصابة 45 آخرين.

خلال عملية عاصفة الصحراء في 1991، انجذب عامل إلى محرك A-6 Intruder على متن سطح الطيران، ونجا بفضل خوذته ومعطفه وتصميم المحرك.

في يناير 2006، فقد ميكانيكي بمطار إل باسو الدولي حياته بعد انجذابه إلى محرك بوينغ 737، مما يوضح المخاطر المتكررة لعمل الطاقم على متن الطائرات.

متطلبات العمل على سطح الطيران

العمل على سطح الطيران ليس مجرد وظيفة، بل مهمة تحتاج إلى مهارات عالية:

وعي موقفي فائق، لمراقبة عدة أمور تحدث حول الشخص في الوقت نفسه.

القدرة على العمل تحت ضغط مستمر وفي ظروف خطرة.

تنسيق جماعي بين مختلف الألوان على السطح، حيث:

الأزرق: تشغيل المعدات الميكانيكية.

الأصفر: توجيه حركة الطائرات.

الأحمر: تجهيز الطائرات بالأسلحة والقنابل.

الأخضر: صيانة الطائرات.

البني: التحضيرات قبل وبعد الرحلة.

الأبيض: السلامة، والإسعافات، ومراقبة الجودة.

البنفسجي: تزويد الطائرات بالوقود ("Fuelies" أو "Grapes").

تجربة البحارة والشعور بالفخر

رغم المخاطر، يصف الكثير من طاقم الطيران عملهم على السطح بأنه مجزٍ.

قالت ميلاني كلوك، ضابط صف: "الشعور الأول بالخوف عند ارتداء القميص الأصفر للتحكم بحركة الطائرات يتحول إلى فخر عندما تتقن مهامك، لأنك تعلم أن كل ثانية على السطح تعتمد على كفاءتك ومهارتك".

سطح حاملة الطيران يمثل تحديا مستمرا، حيث يُضطر البحارة للتعامل مع أسرع الآلات وأقوى القوى الطبيعية، وسط تنسيق جماعي دقيق يضمن سلامتهم وسلامة الطائرات، إنه مكان لا يرحم، ولكنه أيضا رمز للفخر والانضباط العسكري، حيث تتحول المخاطر اليومية إلى تجربة لا تُنسى للرجال والنساء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم.