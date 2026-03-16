العالم يتسلح بـ 2.6 تريليون دولار.. ما الدول الأكثر إنفاقاً على جيوشها؟

كشف تقرير دولي صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 2.6 تريليون دولار خلال عام 2025، في ظل استمرار سباق التسلح بين القوى الكبرى، مع تصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع بفارق كبير عن بقية الدول.

وبحسب التقرير السنوي Military Balance، تنفق الولايات المتحدة ما يقارب 997 مليار دولار على ميزانيتها الدفاعية، وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن ميزانية الصين التي تحتل المرتبة الثانية عالميا، وفقا لما نشره موقع Business Insider.

ويشير التقرير إلى أن الدول تنفق مبالغ ضخمة على تطوير أنظمة التسليح المتقدمة، مثل الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ، في حين تركز دول أخرى على تمويل جيوش كبيرة أو تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

أكبر 35 دولة إنفاقا على الجيوش في العالم (2025)

وجاء ترتيب الدول الأكثر إنفاقا على جيوشها وفقا لحجم ميزانياتها الدفاعية على النحو التالي:

الولايات المتحدة – 997 مليار دولار

الصين – 314 مليار دولار

روسيا – 149 مليار دولار

ألمانيا – 88.5 مليار دولار

الهند – 86.1 مليار دولار

المملكة المتحدة – 81.8 مليار دولار

ويؤكد التقرير أن حجم الإنفاق العسكري لا يعكس بالضرورة الجاهزية القتالية الفعلية للجيوش، إذ تتطلب القدرات العسكرية المتقدمة استثمارات كبيرة في التدريب والصيانة والدعم اللوجستي إلى جانب شراء المعدات العسكرية.

ويُعد تقرير Military Balance من أبرز المراجع الدولية لرصد ميزانيات الدفاع والقدرات العسكرية للدول، ويصدر سنويا عن المعهد الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له.