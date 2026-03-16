ترامب يطالب دول العالم بالمساهمة في تأمين مضيق هرمز

أعلنت اليابان وأستراليا اليوم الاثنين أنهما لا تخططان لإرسال ‌سفن حربية إلى الشرق الأوسط لمرافقة ​السفن عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء إلى تشكيل تحالف لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي.

ومع استمرار حرب إيران أصر ترامب أمس الأحد على أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط من الخليج تتحمل مسؤولية حماية المضيق الذي يمر عبره 20 بالمئة من الطاقة العالمية.

وساد الحذر الأسواق في آسيا عند الفتح، إذ ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمئة ليتجاوز 104.50 دولارات للبرميل، وتراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية بعد تصريحات ترامب حول ⁠حشد دول أخرى للمساعدة في حماية المضيق.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن قادما من فلوريدا "أطالب هذه الدول بالتدخل وحماية أراضيها، لأنها أراضيها... إنه المكان الذي تحصل منه على طاقتها".

وأضاف ترامب أن إدارته تواصلت بالفعل مع سبع دول، لكنه لم يحدد هذه الدول. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مطلع الأسبوع، عبر عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي اليوم إن بلادها، الملتزمة بدستورها الذي ينبذ الحرب، لا تخطط لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط.

وأضافت تاكايتشي أمام البرلمان "لم نتخذ أي قرارات على الإطلاق بشأن إرسال سفن مرافقة. نواصل دراسة ما يمكن أن تفعله اليابان بصورة مستقلة وما يمكن فعله في إطار قانوني".

وقالت أستراليا، وهي حليف رئيسي آخر للولايات المتحدة في ‌منطقة المحيطين الهندي والهادي، إنها لم يُطلب منها ذلك ولن ترسل سفنا حربية للمساعدة في إعادة فتح المضيق ‌أيضا.

وصعّد ترامب الضغط على الحلفاء الأوروبيين للمساعدة في حماية المضيق، محذرا من أن حلف شمال الأطلسي يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يقدم أعضاؤه المساعدة لواشنطن.