ترامب: إيران أولاً وبعدها كوبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الذين يرافقوه على متن طائرة الرئاسة مساء أمس الأحد: "إننا نتحدث مع كوبا، لكننا سنتعامل مع إيران قبلها".

وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل قد أكد إجراء محادثات مع ترامب يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب إن أنصاره في جنوبي فلوريدا متحمسين لرؤية تغيير بعد عقود من العداء، في إشارة إلى الجالية الكوبية في جنوبي الولاية.

ويتحدث ترامب عن الجزيرة منذ يناير، عندما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة ليواجه تهم مخدرات.

وكانت فنزويلا تدعم كوبا ماليا منذ أمد طويل قبل ذلك.

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا سنعقد اتفاقا قريبا للغاية أو سنقوم بما يتعين علينا فعله".