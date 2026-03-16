ترامب: الناتو قد يواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا لم يساعد الحلفاء في ضمان الملاحة عبر هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يساعد الحلفاء في ضمان الملاحة الآمنة للشحن التجاري عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط العالمي، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في ساعة متأخرة من يوم الأحد.

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن ترامب قوله في محادثة هاتفية استمرت ثماني دقائق: "من الملائم للأشخاص المستفيدين من المضيق أن يساعدوا في ضمان ألا يحدث أمر سيئ هناك".

وقال ترامب للصحيفة: "إذا لم يأت رد أو جاء رد سلبي، أعتقد أن مستقل الناتو سيكون سيئا للغاية"، مشددا على أن أوروبا والصين، على العكس من الولايات المتحدة، تعتمدان بشدة على النفط من الخليج.

وكان ترامب قد دعا "دولا كثيرة" لتقديم الدعم العسكري للمساعدة في ضمان المرور الآمن للشحن التجاري عبر المضيق.

وقال ترامب لـ "فاينانشال تايمز" عن إيران: "إننا نضربهم بشدة. لم يتبق لديهم شيء سوى إحداث بعض المتاعب في المضيق، لكن هؤلاء الأشخاص هم المستفيدون ويجب أن يساعدونا في فرض الأمن به. سنساعدهم، لكن يجب أن يكونوا هناك أيضا. إنك تحتاج نوعا ما إلى الكثير من الأشخاص لمراقبة عدد قليل."

وأشار ترامب أيضا إلى أن الولايات المتحدة "قد تؤجل" رحلة متوقعة إلى الصين لحضور قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي كانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى احتمال انطلاقها في نهاية الشهر الجاري.

وقال ترامب: "أعتقد أن الصين يجب أن تساعد أيضا لأنها تحصل على 90 % من نفطها عبر المضيق. نود أن نعرف قبل ذلك. إن أسبوعين وقت طويل."