تراجع طفيف في عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا

انخفض عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا بشكل طفيف خلال العام الماضي.

ووفقا لرد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، بلغ عدد طالبي الحماية المقيمين في ألمانيا حتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي نحو 53ر3 ملايين شخص.

وبحسب البيانات، فإن من بين هؤلاء نحو 33ر1 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا ونحو 707 آلاف شخص معترف بهم كلاجئين وفقا لاتفاقية جنيف للاجئين.

وقبل عام واحد، كان يقيم في ألمانيا نحو 54ر3 ملايين لاجئ. وهذا يعني أن عدد اللاجئين الذين توفوا خلال عام 2025 أو غادروا البلاد أو جرى ترحيلهم أو حصلوا على الجنسية كان أعلى بنحو 17 ألفا مقارنة بعدد الذين وصلوا حديثا كطالبي حماية.

وترى خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب اليسار، كلارا بونجر، أن هذا التراجع ليس خبرا إيجابيا، وقالت: "يتمكن عدد أقل فأقل من المعوزين للحماية من عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي التي جرى تحصينها بشكل كبير وإزاحتها إلى الأمام".

ويتم استقبال لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي من دون إجراءات لجوء، ويحصلون على تصريح عمل. وتسري هذه القاعدة حاليا حتى مارس 2027. وكانت الحكومة الأوكرانية قد سمحت في نهاية أغسطس للشباب حتى سن 22 عاما بمغادرة البلاد رغم استمرار الحرب مع روسيا.

وعلى إثر ذلك، دخل عدد أكبر بكثير من الشباب الأوكرانيين إلى ألمانيا في شهري سبتمبر وأكتوبر الأول الماضيين. ووفقا للحكومة الألمانية، كان من بين 30 ألفا و882 أوكرانيا جرى توثيق دخولهم في سبتمبر الماضي، 10 آلاف و307 شباب من هذه الفئة العمرية.

غير أن عددهم تراجع بشكل واضح في الأشهر التالية رغم استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وسجلت السلطات الألمانية في ديسمبر دخول 6 آلاف و198 مواطنا أوكرانيا، كان من بينهم 1489 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما.