ترامب: لست مستعداً لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه، في الوقت الحالي، إبرام أي اتفاق لإنهاء الحرب في إيران.

وأكد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" نُشرت يوم أمس السبت أن "طهران تسعى للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب، ولكنني لا أرغب في ذلك لأن شروطها المطروحة ليست جيدة بما فيه الكفاية بعد" .

وعند سؤاله عن الشروط التي يتوقعها، اكتفى بالرد: "لا أريد الإفصاح عن ذلك".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تخلي إيران بشكل كامل عن برنامجها النووي.

وفي المقابل، لم تصدر أي إشارات رسمية من كبار المسؤولين الإيرانيين تفيد باستعدادهم للدخول في مفاوضات علنية لإنهاء النزاع.