أمريكا تحدد هوية 6 جنود قتلوا في العراق





​كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أمس السبت ‌عن ​هوية أفراد القوات الجوية الستة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة فوق الأراضي العراقية.

كان الأفراد على متن طائرة ⁠تزود بالوقود من طراز كيه.سي-135 تدعم الهجمات الأمريكية على إيران.

وقال الجيش إن الحادث شمل ‌طائرة أخرى لكنه لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة، ‌ويجري في الوقت الراهن التحقيق ‌فيه.

وكان ثلاثة من الأفراد ‌يعملون في الجناح ‌السادس للتزود بالوقود جوا، المتمركز في قاعدة ​ماكديل الجوية ‌بالقرب ​من تامبا بولاية فلوريدا، وهم ⁠الميجر جون أ. كلينر (33 عاما) من أوبورن، ألاباما والكابتن أريانا ​ج. ⁠سافينو (31 ⁠عاما) من كوفينجتون، واشنطن والسرجنت أشلي بي. برويت (34 عاما) من باردستاون، ⁠كنتاكي.

أما الثلاثة الآخرون فكانوا في الجناح 121 للتزود جوا في قاعدة ريكنباكر الجوية التابعة للحرس الوطني في كولومبوس، أوهايو، ‌وهم الكابتن سيث آر. كوفال (38 عاما) من مورسفيل، ​إنديانا والكابتن كورتيس جيه. أنجست (30 عاما) من ويلمنجتون، أوهايو، والسرجنت تايلر إتش. سيمونز (28 عاما) من كولومبوس، ​أوهايو.