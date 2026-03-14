روسيا.. المسيرات الأوكرانية تصيب مصفاة نفط رئيسية وميناء مهماً

أفادت السلطات الروسية أن هجمات بالمسيرات الأوكرانية أسفرت عن اشتعال حريق في مصفاة نفط رئيسية، كما استهدفت ميناء مهما في إقليم كراسنودار، جنوبي روسيا.

واندلع الحريق في منشآت تقنية بمصفاة أفيبسكي النفطية، بحسب بيان صادر عن خدمات الطوارئ الإقليمية اليوم السبت، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا، في حين تواصل فرق الطوارئ جهودها لإخماد النيران.

وفي حادث منفصل، سقطت حطام طائرة مسيرة في ميناء كافكاز، بمنطقة تمريوك قرب مضيق كيرتش، الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، وفق ما ذكرته السلطات.

وأدى الهجوم إلى تضرر سفينة تقنية واشتعال حريق صغير في مجمع الأرصفة، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع. وأُصيب ثلاثة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى، وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة والموانئ، في وقت دخلت فيه الحرب بينهما عامها الخامس الشهر الماضي.

وكثفت كييف استهداف المصافي ومستودعات الوقود ومراكز الخدمات اللوجستية الروسية، في محاولة لتعطيل الإمدادات إلى القوات الروسية وتقليص عائدات الطاقة التي تساعد في تمويل المجهود الحربي لموسكو.

وأوضحت بلومبرغ أن هذه الهجمات تأتي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطا متزايدة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتبلغ القدرة التكريرية لمصفاة أفيبسكي الروسية حوالي 1ر9 ملايين طن من النفط الخام سنويا، أي نحو 180 ألف برميل يوميا.

ولطالما تعرضت المصفاة لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، كان آخرها في يناير الماضي.

أما محطة ميناء كافكاز، فهي تشكل أحد مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية في روسيا لحركة العبارات وشحنات الوقود والحبوب وغيرها من البضائع.

وفي أوكرانيا، أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو بوقوع انفجارات في العاصمة بينما كانت أنظمة الدفاع الجوي تعمل في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ودعا السكان إلى البقاء في الملاجئ.