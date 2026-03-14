مقبرة الطيارين.. لماذا سميت هذه الطائرة بـ"صانعة الأرامل"؟

حظيت مقاتلة لوكهيد F-104 ستارفايتر بلقب مثير للجدل، هو "صانعة الأرامل"، بسبب سجلها الحافل بالحوادث ومشاكل التحكم التي جعلتها واحدة من أخطر الطائرات المقاتلة في تاريخ الطيران العسكري، وعلى الرغم من أنها رمز للتقدم التكنولوجي في خمسينات القرن الماضي، إلا أن تصميمها الثوري جاء بأسعار باهظة من حيث السلامة البشرية.

في بداية خمسينات القرن الماضي، كانت القوات الجوية الأمريكية تبحث عن مقاتلة نهارية متقدمة يمكنها مواجهة تهديدات العدو بسرعة فائقة، واستجابت شركة لوكهيد لهذا الطلب بتصميم غير مألوف وصفته بـ"صاروخ مع رجل بداخله".

تميزت الطائرة بهيكل طويل ومدبب، وأنف حاد، وأجنحة قصيرة ورفيعة تقع أبعد من المعتاد على جسم الطائرة، وهو تصميم كان يسمح بالوصول إلى سرعات تفوق الصوت تصل إلى ماخ 2، أي ما يعادل حوالي 2470 كم/ساعة، ما جعلها أول طائرة اعتراضية أمريكية تحقق ذلك، كما زُوِّدت الطائرة بمدفع M-61 فولكان عيار 20 ملم وصواريخ سايدوايندر، ما منحها قوة نارية كبيرة على الورق.

إلا أن هذه المزايا التقنية جاءت مصحوبة بعيوب خطيرة، صغر الأجنحة قلل قدرة الطائرة على المناورة وسرعات الهبوط كانت عالية بشكل خطير، في حين أن الوقود كان يخزن داخل جسم الطائرة، مما حد من مدى الطيران، ومع قدوم الطائرة إلى الخدمة، ظهرت مشكلات التحكم، ما جعل قيادة ستارفايتر مهمة صعبة للغاية، خصوصا للطيارين عديمي الخبرة.

في ظل هذه الظروف، قررت القوات الجوية الأمريكية التخلي عن جزء من أسطولها، حيث أرسلت صفقة ضمت العديد من الطائرات إلى دول الناتو، أبرزها القوات الجوية الألمانية (Luftwaffe)، هنا، واجهت الطائرة تحديات إضافية، أبرزها الطقس القاسي والاستخدام في مهام لم تُصمَّم من أجلها، بما في ذلك القتال على ارتفاع منخفض، ما زاد من مخاطر السرعة العالية والتحكم الدقيق.

النتيجة كانت مروعة حيث تحطمت 292 طائرة ستارفايتر، أسفرت عن مقتل 116 طيارا، فيما سجلت كندا 110 حوادث كبرى و37 حالة وفاة، هذه الإحصائيات المقلقة أكدت سبب منح الطائرة لقب "صانعة الأرامل"، الذي لم يكن مجرد لقب مبالغ فيه، بل كان انعكاسا واقعيا لمخاطر قيادتها.

على الرغم من هذا التاريخ المأساوي، بقيت لوكهيد F-104 ستارفايتر رمزا للتقدم الهندسي والجرأة التصميمية، حيث سجلت أرقاما قياسية عالمية في السرعة والارتفاع، وما زالت تذكر في كتب الطيران كأحد أكثر الطائرات إثارة للجدل، بين الابتكار الخارق والمخاطر الجسيمة.