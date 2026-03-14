قاض يلغي مذكرات الاستدعاء ضد مجلس الاحتياطي الاتحادي في ضربة لترامب

ألغى قاض اتحادي مذكرات استدعاء صادرة عن وزارة العدل فيما يتعلق بالتحقيق مع الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، وذلك في ضربة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي يناير، أصدرت وزارة العدل مذكرات استدعاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بالادعاءات بأن باول أدلى بتصريحات كاذبة أمام مجلس الشيوخ فيما يتعلق بتجديد مقر البنك المركزي.

ورفض باول هذه الاتهامات ووصفها بأنها "ذرائع"، قائلا إن القضية هي ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يستطيع الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة على أساس الحقائق والظروف الاقتصادية، أو ما إذا كانت السياسة النقدية ستعتمد بدلا من ذلك على الضغط السياسي أو التخويف.

وقال القاضي جيمس بواسبيرج في قراره بإلغاء مذكرتي استدعاء: "يشير جبل من الأدلة إلى أن الحكومة قدمت مذكرات الاستدعاء هذه إلى المجلس للضغط على رئيسه للتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة أو الاستقالة".

وتابع القاضي "على الجانب الآخر من المقياس، لم تقدم الحكومة أي دليل للاشتباه في ارتكاب الرئيس باول جريمة؛ في الواقع، مبرراتها واهية للغاية وغير مدعومة بأدلة بحيث لا يمكن للمحكمة إلا أن تستنتج أنها مجرد مبررات".

ويهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا رئيس البنك المركزي وطالب بشدة بخفض سعر الفائدة الرئيسي لتعزيز الاقتصاد. وكان بنك الاحتياطي الاتحادي، الذي يعمل بشكل مستقل، قد خفض سعر الفائدة في الآونة الأخيرة على عدة مراحل، ولكن ليس بما يكفي بالنسبة لترامب.