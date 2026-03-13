البنتاجون يعيد تقييم جهوده للحد من الأضرار المدنية بالعمليات العسكرية





قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن جهودها لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين "تخضع حاليا لإعادة تقييم استراتيجية لتوجيه إعادة تنظيمها المستقبلي".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن استخبارات قديمة على الأرجح أدت إلى تنفيذ الولايات المتحدة ضربة صاروخية على مدرسة ابتدائية في إيران، أسفرت عن مقتل أكثر من 165 شخصا، معظمهم من الأطفال.

ولم يعلق البنتاجون على تقارير وسائل الإعلام أو انتقادات الخبراء التي أشارت إلى أن الجيش قلص حجم مهمته الأساسية لحماية المدنيين، وأن التركيز على تحديث المعلومات الاستخباراتية توقف تقريبا.

وأشار البيان، مع ذلك، إلى أن "إعادة تنظيم" جارية، وأن وظائف الحد من ضحايا المدنيين تم "دمجها بشكل مباشر" ضمن عمليات القيادات القتالية.