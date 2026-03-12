لماذا يقول طيارو المقاتلات كلمة "فوكس" عند إطلاق الصواريخ؟

إذا شاهدت أفلاما مثل Top Gun أو Independence Day، فقد لاحظت الطيارين وهم يصرخون بـ"فوكس وان"، "فوكس تو" أو "فوكس ثري" عند إطلاق الصواريخ.

هذه الرموز، التي تبدو للوهلة الأولى مجرد تعابير سينمائية، تحمل أهمية كبيرة في العمليات الجوية الحديثة، وتستخدم لأغراض عملية وحيوية داخل ساحات القتال.

وتعكس رموز "فوكس" تنوع الصواريخ التي يمكن لمقاتلات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إطلاقها، إذ تمتلك 32 دولة عضوا في الحلف العديد من الخيارات من الذخائر الموجهة.

وبالرغم من قوة هذه الأسلحة، يستخدم الطيارون أحد ثلاثة رموز مختصرة للإبلاغ بسرعة ووضوح عن نوع الصاروخ الذي يتم إطلاقه، بهدف تقليل مخاطر إطلاق النار على الزملاء أو "النيران الصديقة"، وفقا لـ slashgear.

وتنقسم الصواريخ بحسب نوع التوجيه إلى ثلاثة أنواع: التوجيه بالرادار شبه النشط، التوجيه بالأشعة تحت الحمراء (تتبع الحرارة)، والتوجيه بالرادار النشط، كل نوع له مميزاته وعيوبه، ويعتمد اختيار الصاروخ على طبيعة المعركة والمسافة إلى الهدف.

بعد تحديد نوع الصاروخ، يعلن الطيار عبر الراديو عن اسمه الرمزي متبوعا برمز "فوكس" المناسب، وهو إجراء موحد بين الطيارين الأمريكيين وغيرهم منذ حرب فيتنام.

فوكس وان يشير إلى إطلاق صاروخ موجه بالرادار شبه النشط، مثل صاروخ AIM-7 سبارو، ويتطلب بقاء الطائرة مطلقة الصاروخ على تثبيت الرادار طوال مدة الرحلة لتوجيه الصاروخ نحو الهدف.

أما فوكس تو فيعني إطلاق صاروخ يتبع حرارة الأهداف، مثل AIM-9 سايدويندر، ويستخدم غالبا في المواجهات القريبة، ويكتسب هذا الرمز أهمية خاصة لتجنب إصابة الطائرات الحليفة عن طريق الخطأ.

أما فوكس ثري فيشير إلى صواريخ الرادار النشط، مثل AIM-120 AMRAAM، التي تحتوي على رادار خاص بها، ما يتيح لها العمل على مسافات بعيدة دون الحاجة إلى تثبيت الطائرة الملقية لها على الهدف، وهو ما يزيد من فعالية الصواريخ في القتال بعيد المدى.

ويؤكد خبراء الطيران أن هذه الرموز ليست مجرد كلمات عابرة، بل أدوات استراتيجية تحافظ على سلامة الطيارين وتضمن وضوح العمليات الجوية في المعارك المعقدة.

ومن خلال استخدام رموز "فوكس"، يستطيع الطيار وزملاؤه معرفة نوع الصاروخ المتجه نحو الهدف، وتقييم المخاطر بشكل فوري، وهو ما يعزز من كفاءة القتال ويحد من الحوادث غير المقصودة.

مع التطور المستمر للصواريخ والمقاتلات، تظل رموز "فوكس" جزءا أساسيا من لغة الطيارين العسكرية، وهي مثال على كيفية دمج التقنية والإجراءات العملية لضمان سلامة القوات الجوية وتحقيق أهدافها بدقة وفعالية.