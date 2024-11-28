ثلوج كثيفة تجتاح كوريا الجنوبية وتتسبب في وفاة 4 أشخاص

تتعرض كوريا الجنوبية اليوم الخميس لسقوط كثيف للثلوج لليوم الثاني على التوالي.

وتسبب الطقس السيء في إلغاء عشرات الرحلات الجوية وإيقاف العبّارات ووفاة أربعة أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة (يونهاب) للأنباء عن بيانات من المدينة أن هذه الموجة من تساقط الثلوج هي ثالث أشد موجة من نوعها منذ بدء التسجيلات عام 1907.

وتراكم أكثر من 40 سنتيمترا من الثلوج في أجزاء من سول بحلول الساعة الثامنة صباحا مما أدى إلى إلغاء أكثر من 140 رحلة جوية.

وألغى مسؤولو الأرصاد الجوية التحذيرات الخاصة بالثلوج الكثيفة في منطقة العاصمة بحلول الساعة العاشرة صباحا اليوم الخميس.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، لقى شخص حتفه وأصيب آخران في ملعب غولف إثر انهيار شبكة أثقلتها الثلوج فيما توفي شخص آخر جراء انهيار مماثل لخيمة واقية في موقف للسيارات.

وأظهرت تقارير أن حوادث سير على طرق سريعة بشرق العاصمة سول أدت إلى وفاة شخصين آخرين على الأقل.

وكان مطار إنتشون المطار الرئيسي في سول الأكثر تضررا إذ عانى الركاب من تأخيرات لمدة ساعتين في المتوسط، وتأخرت 14 بالمئة من الرحلات الجوية وألغيت 15 بالمئة منها، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران.

وقالت السلطات إن نحو 142 رحلة جوية ألغيت وتوقف عمل 99 عبّارة اليوم الخميس، وأشارت وسائل إعلام إلى تأثر حركة القطارات أيضا.

ويعزى تساقط الثلوج الكثيفة على غير العادة في نوفمبر إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعتاد في مياه غرب شبه الجزيرة الكورية التي تتعرض لتيارات هواء بارد.