الشبح الأسود.. قصة صقر الشاهين مع أخطر طائرة في العالم

تمثل القاذفة الشبحية الأمريكية Northrop B-2 Spirit واحدة من أكثر الطائرات العسكرية إثارة للجدل والإعجاب في تاريخ الطيران الحديث، إذ تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقدرة الهجومية بعيدة المدى، في تصميم استلهم بعض ملامحه من الطبيعة، وتحديدا من الطائر الأسرع في العالم، Peregrine Falcon المعروف عربيا بصقر الشاهين.

وطورت الطائرة شركة Northrop Grumman لتكون عنصرا رئيسيا في استراتيجية الردع الأمريكية، حيث صُممت لاختراق أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا، وتنفيذ ضربات دقيقة على أهداف استراتيجية على مسافات شاسعة.

إلهام من أسرع طائر في العالم

يشير خبراء في هندسة الطيران إلى أن تصميم B-2 استلهم مبادئ ديناميكية من صقر الشاهين، الذي يستطيع بلوغ سرعات هائلة أثناء الانقضاض على فريسته، إذ قد تتجاوز سرعته 320 كيلومترا في الساعة وتصل في بعض الحالات إلى نحو 389 كيلومترا في الساعة.

ويعود ذلك إلى البنية الانسيابية لجسمه وقدرته على تقليل مقاومة الهواء إلى الحد الأدنى، وهي مبادئ سعى مهندسو الطيران إلى تطبيقها في تصميم الطائرات الحديثة، خصوصًا تلك التي تحتاج إلى الطيران لمسافات طويلة بسرعة وكفاءة عالية.

تصميم الجناح الطائر

يعد تصميم الجناح الطائر أبرز ما يميز القاذفة الشبحية، حيث يدمج جسم الطائرة مع الأجنحة في هيكل واحد متصل من دون ذيل تقليدي، ما يقلل مقاومة الهواء ويزيد من كفاءة الطيران.

ويتيح هذا التصميم للطائرة قطع أكثر من 6000 ميل بحري قبل الحاجة إلى التزود بالوقود، بينما يبلغ عرض جناحيها نحو 52 مترا مقابل طول يقارب 21 مترا فقط، وهي نسبة تمنحها خصائص ديناميكية فريدة تساعدها على التحليق بثبات وكفاءة عالية.

التخفي سر التفوق

لم تُلقب B-2 بـ"قاذفة الشبح" عبثا، إذ تعتمد على مزيج من التقنيات المتقدمة التي تجعل اكتشافها بواسطة الرادار مهمة صعبة للغاية.

ويشمل ذلك شكلها الزاوي المصمم لتشتيت موجات الرادار بعيدا عن مصدرها، إضافة إلى استخدام مواد خاصة تمتص الإشعاعات الرادارية، كما أن محركاتها الأربعة مدمجة داخل الأجنحة، ما يقلل من بصمتها الحرارية والصوتية أثناء الطيران.

من الخيال العلمي إلى الواقع العسكري

ظهرت القاذفة لأول مرة أمام العالم في نوفمبر 1988، وأثار تصميمها المستقبلي دهشة المراقبين، حيث شبهه البعض بخوذة شخصية Darth Vader في سلسلة أفلام Star Wars.

ورغم التطور التقني الكبير الذي تميز به المشروع، كاد برنامج تطوير القاذفة أن يُلغى في أوائل التسعينات عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، بسبب تكلفته الباهظة، إلا أن قرار تقليص الإنتاج إلى 20 طائرة فقط سمح باستمرار البرنامج، لتصبح B-2 لاحقا أغلى طائرة عسكرية في العالم، إذ تصل تكلفة الواحدة إلى نحو 2.2 مليار دولار.

أول اختبار قتالي: حرب كوسوفو

دخلت القاذفة الشبحية سجل العمليات العسكرية لأول مرة خلال حرب كوسوفو عام 1999، عندما استخدمت القنابل الذكية JDAM لأول مرة في القتال.

وخلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحملة الجوية، تمكنت الطائرات من تدمير نحو 33% من الأهداف العسكرية الصربية، رغم الظروف الجوية الصعبة التي أجبرت آلاف الطلعات الجوية الأخرى على الإلغاء.

تطوير مستمر وقدرات متقدمة

منذ أول رحلة لها عام 1989، خضعت القاذفة لسلسلة تحديثات تقنية شملت الأنظمة الداخلية والبرمجيات والمواد الماصة للرادار وأنظمة الملاحة.

وفي عام 2024، منحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة نورثروب جرومان عقدا بقيمة 7 مليارات دولار لتحديث أسطول الطائرات، بما يشمل أعمال الصيانة وتطوير قدراتها القتالية لضمان استمرار فعاليتها في بيئات القتال الحديثة.

نخبة الطيارين

لا يقود القاذفة B-2 سوى عدد محدود للغاية من الطيارين، ويُمنح كل منهم رقما خاصا يُعرف باسم "Spirit Number" يرمز إلى ترتيبه ضمن طاقم الطائرة.

ويضم طاقم التشغيل خبرات متنوعة تشمل طياري المقاتلات والقاذفات وطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة، إضافة إلى متخصصين في أنظمة الأسلحة والملاحة، لضمان أعلى مستويات الأداء العملياتي.

المستقبل استمرار الهيمنة الجوية

مع اقتراب دخول القاذفة الشبحية الجديدة B-21 Raider الخدمة خلال السنوات المقبلة، تخطط القوات الجوية الأمريكية لمواصلة تشغيل أسطول B-2 بعد تحديث جميع الطائرات العشرين لتعزيز قدراتها التقنية والشبحية.

ويرى خبراء عسكريون أن القاذفة الشبحية، التي لم تتعرض لأي إطلاق صواريخ مباشر منذ دخولها الخدمة، ستظل عنصرا أساسيا في استراتيجية الردع الأمريكية حتى ظهور الجيل الجديد من الطائرات.

وبينما بدأت قصة B-2 كمشروع طموح مستوحى جزئيا من أسرار الطبيعة، تحولت مع مرور الوقت إلى رمز للقوة الجوية والتفوق التكنولوجي، يجمع بين الإبداع الهندسي والقدرة العسكرية في واحدة من أكثر الطائرات شهرة في تاريخ الطيران العسكري.