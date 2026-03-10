وحش البحار الخفي.. طائرة الحوت الأكثر فتكاً في المعارك البحرية

كشفت شركة Cardona Marine Group, Inc. (CMG)، الناشئة في مجال التكنولوجيا الدفاعية، عن طائرتها البحرية الجديدة بدون طيار Sea-Predator-7 (SP-7)، والتي تبدو للوهلة الأولى مثل الحوت القاتل، لكنها تحمل قدرات قتالية عالية تجعلها واحدة من أخطر الأسلحة البحرية في العالم.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من كشف شركة لوكهيد مارتن عن طائرتها البحرية الذاتية القيادة متعددة المهام تحت الماء، Lamprey، ما يعكس تصاعد الاهتمام العالمي باستخدام الطائرات البحرية بدون طيار في العمليات العسكرية، خصوصا بعد تجربتها الفعالة في الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث أثبتت أوكرانيا جدواها في تدمير أهداف استراتيجية وتكتيكية كبيرة.

تصميم متقدم وقدرات قتالية مذهلة

تم تصميم Sea-Predator-7 باستخدام مزيج من مواد متقدمة تشمل الكيفلار، ألياف الكربون، السيراميك، والألياف الزجاجية الباليستية، كما يحتوي على طلاء هيكلي خاص يحاكي جلد القرش لتعزيز التخفي وزيادة السرعة وتقليل استهلاك الطاقة أثناء الحركة، وفقا لـ slashgear.

يمكن نشر الطائرة بعدة طرق، بما في ذلك إسقاطها من مروحيات البحرية MH-60R Romeo أو طائرات MV-22B Osprey على بعد أميال من الهدف، سواء بشكل مستقل أو ضمن أسراب من الطائرات بدون طيار.

يستطيع SP-7 حمل أكثر من 800 رطل من المتفجرات لهجمات ذات اتجاه واحد، بالإضافة إلى طوربيدين متخصصين.

وتشمل خيارات التسليح الإضافية:

طوربيدات طائرات بدون طيار CMG Mk 6 مغطاة بطبقة خفية

أربعة طوربيدات عالية الانفجار CMG Mk 4

قاذف قنابل أوتوماتيكي عيار 40 ملم Mk 19

مدفعان رشاشان M240B عيار 7.62 ملم

ستة قاذفات قنابل دخان عيار 40 ملم

كما يمكن تزويده بأربع طائرات استطلاع صغيرة، ويمكن استخدامه كمركبة غوص تعمل عن بعد لتفجير السفن، عبر الاصطدام بهيكل الهدف والانفجار.

أبعاد ومواصفات تقنية

تبلغ أبعاد الطائرة: 13 قدم طولا، 5 أقدام عرضا، 3 أقدام ارتفاعا، وتزن 700 رطل قبل إضافة الحمولة، وتتحرك باستخدام محرك كهربائي مخصص CMG Flume للعمليات السطحية وتحت السطحية، مع طائرات مقدمة كهربائية ودافعات نبضية للمناورة، ما يجعلها فعالة على سطح الماء وتحت السطح معا.

تشير المصادر إلى أن مكونات SP-7 يمكن تصنيعها بسرعة للإنتاج الضخم في حال اعتمادها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في عقود اكتساب دفاعية مستقبلية، ما يمنحها إمكانية تغيير موازين القوة في الحرب البحرية الهجومية بشكل كبير.

مستقبل الطائرات البحرية بدون طيار

توضح هذه الابتكارات كيف تتحول الطائرات البحرية بدون طيار من أدوات مساعدة إلى عناصر هجومية رئيسية، قادرة على تنفيذ مهمات متعددة بشكل مستقل أو ضمن أسراب، مع تعزيز القدرات التكتيكية للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم.