النعش المدرع.. هذه أسوأ دبابة في التاريخ العسكري

على الرغم من مظهرها المخيف، تُصنَّف الدبابة الروسية الثقيلة T-35 طراز 1935 بين أسوأ الدبابات التي صُنعت على الإطلاق، نتيجة مجموعة من العيوب التصميمية والفنية التي جعلتها فخا قاتلا لطاقمها.

صممت T-35 على مبدأ أنّ إضافة "المزيد" من الأسلحة والتجهيزات على تصميم ناجح سابق، مثل دبابة T-18 وT-34، سيجعل النسخة الجديدة أفضل بشكل كبير، لكنها تحولت إلى كارثة ميكانيكية بحتة، الدبابة كانت بطول 31.8 قدما، وعرض 10.5 أقدام، وارتفاع 11.25 قدما، ووزن 50 طنا، أي أكثر من أحدث دبابة رئيسية روسية، T-90M، وكانت تحتاج إلى طاقم مكون من 11 شخصا لتشغيلها.

القوة والسرعة

كانت T-35 تعمل بمحرك طائرات M-17L بقوة 580 حصانا، ما منحها سرعة قصوى لم تتجاوز 18 ميلاً في الساعة على التضاريس الوعرة، بالمقارنة، يمكن لدبابة T-90M الحديثة التحرك بسرعة 43 ميلاً في الساعة.

التصميم والأسلحة

تتميز الدبابة بـخمسة أبراج مسلحة، تشمل:

مدفعا مضادا للأفراد عيار 76.2 ملم

مدفعين مضادين للدبابات عيار 45 ملم

ستة رشاشات ديغتياريف

لكن دروعها كانت ضعيفة جدا، بسماكة تتراوح بين 20 و30 ملم، وسهلة الاختراق، إضافة إلى ذلك، أدى العدد الكبير من الأبراج إلى زيادة الوزن، ما جعلها بطيئة وصعبة التوجيه، بينما كان المحرك ضعيفا ومعرضا للأعطال المتكررة.

المشاكل الميكانيكية

الطول الكبير للدبابة استلزم إضافة نظام تعليق إضافي (بوجي) لكل عجلاتها، كل بوجي يحتوي على زوجين من أذرع التعليق بنوابض لولبية، مع وجود زوجين إضافيين من عجلات السير بينهما، هذا النظام المعقد كان عرضة للانسداد بالوحل والحطام، ما أدى إلى فشل ناقل الحركة بشكل متكرر، بالإضافة إلى ذلك، عانى الطاقم وقائد الدبابة من مشاكل في التواصل، أدت إلى فقدان أوامر مهمة خلال المعارك.

تاريخ الإنتاج والمشاركة في الحرب

تم تصنيع 61 دبابة T-35 فقط بين 1932 و1939 في مصنع لوكوموتيف خاركوف، وعند اندلاع معركة برودي في يونيو 1941، أُرسلت 48 دبابة ضمن فوجي الدبابات الثقيلة 67 و68، لكن 26 منها توقفت بسبب أعطال ميكانيكية، وتم التخلي عنها، بينما تعطلت ثماني دبابات أخرى خلال محاولات الإصلاح الروتيني، وسقطت اثنتان عبر جسور، وعلقت واحدة في مستنقع، أما الدبابات العشر الأخيرة، فقد دُمّرت جميعها خلال اشتباكات متفرقة مع القوات الألمانية، لتصبح T-35 رمزا لفشل التصميم العسكري.

على الرغم من كونها "سفينة برية" ضخمة ومخيفة، فإن T-35 لم تكن سوى مزيج من الطموح المفرط وضعف الأداء الميكانيكي، مما جعلها واحدة من أسوأ الدبابات في التاريخ العسكري الروسي والعالمي.