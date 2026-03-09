بريطانيا: تخفيف التوتر بالشرق الأوسط أفضل وسيلة لضمان انخفاض أسعار الطاقة





قالت ‌وزيرة ​المالية البريطانية ريتشل ريفز إن التهدئة السريعة في الشرق الأوسط هي ⁠أفضل طريقة لحماية بريطانيا من ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفة ‌أنها ستواصل مراقبة الأسعار بعد الارتفاع ‌الحاد في أسعار النفط.

وقالت ‌ريفز أمام ‌المشرعين "من الواضح ‌لي أن أفضل طريقة ​للحفاظ على ‌انخفاض ​أسعار الوقود ⁠هي التهدئة السريعة، وسأواصل مراقبة الأسعار ​مع ⁠تطور الوضع"، ⁠مضيفة أنها طلبت من ⁠الهيئات التنظيمية توخي الحذر بشأن أسعار السلع الأساسية مثل وقود السيارات.

وأضافت قائلة "لن ‌أتسامح مع أي شركة ​تستغل الأزمة الحالية لتحقيق أرباح زائدة على حساب المستهلكين".