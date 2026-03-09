بريطانيا: تخفيف التوتر بالشرق الأوسط أفضل وسيلة لضمان انخفاض أسعار الطاقة

قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز إن التهدئة السريعة في الشرق الأوسط هي أفضل طريقة لحماية بريطانيا من ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفة أنها ستواصل مراقبة الأسعار بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط.
وقالت ريفز أمام المشرعين "من الواضح لي أن أفضل طريقة للحفاظ على انخفاض أسعار الوقود هي التهدئة السريعة، وسأواصل مراقبة الأسعار مع تطور الوضع"، مضيفة أنها طلبت من الهيئات التنظيمية توخي الحذر بشأن أسعار السلع الأساسية مثل وقود السيارات.
وأضافت قائلة "لن أتسامح مع أي شركة تستغل الأزمة الحالية لتحقيق أرباح زائدة على حساب المستهلكين".